MONTEFIASCONE - «Bandi regione Lazio, l’amministrazione o non partecipa o non riesce a prendere punteggi tali per ottenere finanziamenti». La consigliera d’opposizione Maria Cristina Ranaldi critica la giunta De Santis sull’argomento dei bandi della regione e i conseguenti finanziamenti per Montefiascone.

«È un argomento che ho affrontato abbondantemente nell’ultimo consiglio comunale – spiega la consigliera di Fratelli d’Italia – come per esempio il bando Arsial neanche visto dalla nostra amministrazione. Ma la giunta De Santis fa ben poco per dimostrare qualcosa di buono alla nostra comunità».

L’attenzione della consigliera di Fratelli d’Italia si focalizza sul bando “Avviso pubblico dedicato ai comuni della Regione Lazio e ai municipi del comune di Roma per iniziative culturali, sociali e turistiche della Regione Lazio-Comuni 3”.

«Purtroppo, e lo dico a malincuore, – aggiunge Ranaldi – è uscita da pochi giorni la graduatoria di un bando della Regione così intitolato ‘Avviso pubblico dedicato ai comuni della Regione Lazio e ai municipi del comune di Roma per iniziative culturali, sociali e turistiche della Regione Lazio-Comuni 3’. Montefiascone è risultato idoneo, ma con un punteggio di 57 è rimasto fuori dal finanziamento per esaurimento risorse. Per dare un’idea il punteggio più alto è stato 87 e sono rientrati i comuni che hanno ottenuto fino a 70».

Proprio per questo la consigliera non risparmia critiche all’amministrazione De Santis. «In poche parole – continua la consigliera Ranaldi – o non si partecipa per niente o se si partecipa, non si riesce a prendere punteggi tali da ottenere i finanziamenti richiesti. Diciamo che la nostra amministrazione, oltre a non brillare nella gestione, basti vedere il decoro urbano, il centro storico abbandonato, la maggior parte delle strade ancora piene di buche, uffici comunali vuoti, ecc…ecc… non è capace neanche di approfittare dei tanti bandi messi a disposizione dalla regione Lazio. Per fortuna che doveva essere l’amministrazione del nuovo, fatta per la maggior parte di giovani volenterosi che dovevano cambiare in meglio il nostro paese. Forse non hanno voglia? Forse ai più anziani va bene così? Sicuramente Montefiascone ha bisogno di altro e non merita questa situazione».