GRAFFIGNANO - «Ancora una volta, i cittadini si trovano di fronte all’ennesima promessa non mantenuta dall’attuale amministrazione comunale: l’ultimazione dei lavori della nuova scuola, annunciata con grande enfasi dal sindaco come una priorità assoluta per il benessere della comunità e delle future generazioni, è ormai una storia di ritardi con una gestione gravemente inefficiente». A raccontare quanto sta avvenendo nel paesino viterbese è il gruppo di minoranza al Comune di Graffignano, Prospettiva Comune. «Come se non bastasse - spiegano i consiglieri - il sindaco, dopo aver annunciato lo scorso giugno in sede di assemblea pubblica che la scuola sarebbe stata inaugurata il prossimo 7 gennaio, ha chiesto di posticipare la recita di Natale per quella data, risultato: gli alunni della Primaria, oltre a non avere la nuova scuola, si sono ritrovati per la prima volta a festeggiare il Santo Natale senza aver fatto la consueta recita». Adesso, «il risultato è sotto gli occhi di tutti: un cantiere abbandonato, un progetto fermo, e i cittadini lasciati senza risposte. Le numerose proroghe concesse - prosegue la nota di Prospettiva comune - dimostrano un’incapacità di monitorare e far rispettare i termini contrattuali. Mentre il sindaco continua a parlare di “criticità impreviste”, resta evidente che l’unica criticità è la mancanza di una leadership efficace».

«Questo fallimento amministrativo» per l’opposizione «non è solo un ritardo nella realizzazione di un’infrastruttura fondamentale, ma rappresenta un’offesa alla fiducia della comunità che ha creduto alle promesse elettorali. In un momento storico in cui investire nell’educazione e nelle strutture per i più giovani dovrebbe essere una priorità, l’operato del primo cittadino si rivela inaccettabile e insufficiente». Per questo, Prospettiva comunale chiede risposte chiare ed immediate. «Quali sono stati i criteri per le continue proroghe concesse? Qual è il piano concreto per sbloccare questa situazione e garantire la realizzazione della scuola?. Non accetteremo ulteriori giustificazioni o promesse vaghe. I cittadini meritano trasparenza, competenza e un’amministrazione capace di mantenere gli impegni presi. Invitiamo il sindaco a prendersi la piena responsabilità di questo disastro - proseguono dal gruppo di minoranza - e a fornire un cronoprogramma dettagliato per completare l’opera. La comunità non può più attendere. È tempo di risposte e di azioni, non di ulteriori fallimenti», conclude Prospettiva comune.

