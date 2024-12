TARQUINIA - Nel turno di ballottaggio che si terrà domenica 23 e lunedì 24 prossimi, i cittadini di Tarquinia saranno chiamati a scegliere tra Giulivi e Sposetti. Sergio Caci, commissario provinciale Viterbo di Noi Moderati invita i cittadini a votare per Alessandro Giulivi.

«La campagna elettorale è diventata molto accesa, con toni a volte aggressivi - afferma Caci - Noi Moderati, però, invita i cittadini ad un’analisi pacata, basata sui programmi realizzati e da realizzare e soprattutto sul fatto che abbiamo deciso di stare con gli altri partiti di centro destra, così come governiamo in Parlamento ed alla Regione Lazio».

«Noi Moderati ha scelto di sostenere Alessandro Giulivi, aderendo alla sua coalizione nella lista Forza Italia-Noi Moderati, perché è lo stesso simbolo con cui siamo andati in Europa - aggiunge Caci - che ha condotto ad un risultato del tutto positivo come lo stesso segretario Lupi ha commentato: “Siamo andati oltre la somma delle due liste". Anche a Tarquinia arriveremo perciò al ballottaggio dentro quel simbolo, che si è dimostrato vincente e che sarà il sicuro progetto di un cammino futuro. Il centro destra è unito, va bene, però con Noi Moderati ci rivolgiamo anche all’area di centro che non sempre guarda verso di noi, perché come partito abbiamo fatto del dialogo e del confronto la nostra peculiarità. Siamo convinti che ci siano tanti amici, anche appartenenti a diverse aree, che cercano una casa: le nostre porte sono sempre aperte. Il confronto è ciò che ci distingue, dal nazionale al locale. Siamo il partito degli insegnamenti di Don Sturzo e del centro, lo stesso centro che oggi a sinistra manca, ma che oggi più che mai ci appare necessario. Sosteniamo Giulivi come lo abbiamo sostenuto fino ad ora, non di sicuro contro qualcuno, ma al contrario a favore di una coalizione di cui ci sentiamo parte, e con la quale, al di là dei risultati del ballottaggio, continueremo soprattutto a Tarquinia, a costruire percorsi».

«Non intendiamo la politica un andare contro gli avversari, ma un ribadire ciò che noi per primi vogliamo fare, con i programmi alla mano. Ci teniamo distanti infatti da attacchi alle persone o coalizioni. Abbiamo scelto Giulivi per il suo programma, ma soprattutto sarà con la coalizione, dove tutti i partiti del centro destra sono confluiti, che continueremo a restare sui territori. Ringrazio la commissaria locale di Noi Moderati, Cristina Volpe Rinonapoli per il lavoro egregiamente svolto, il commissario regionale Marco Di Stefano che, insieme al presidente nazionale Maurizio Lupi, oltre ad averci sempre sostenuti, hanno voluto salutarci personalmente alla chiusura della campagna elettorale per Giulivi sindaco. Al ballottaggio sosterremo la coalizione cui abbiamo aderito e che è tutta confluita su un nome: Alessandro Giulivi».

