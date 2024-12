CERVETERI - Geroglifici, bestemmie a caratteri cubitali. I bagni pubblici a piazza Aldo Moro continuano a versare nel degrado più totale.

A tornare sull’argomento denunciandone la situazione, dopo svariati appelli da parte dei cittadini e anche dell’opposizione, è proprio il consigliere di minoranza Luca Piergentili.

«A pochi giorni dalla festa dell olio, del montaggio della pista di pattinaggio,del villaggio di Babbo Natale e del Natale, dove si prevede l’affluenzadi migliaia di turisti,i bagni pubblici ancora versano in queste condizioni», ha scritto sui social Piergentili mostrando lo stato dei luoghi e ricordando come siano trascorsi «quasi due anni dalla mia segnalazione e nulla è cambiato».

Anche recentemente, esattamente a inizio 2024 Piergentili aveva lanciato un appello al sindaco Elena Gubetti, al presidente del consiglio Carmelo Travaglia e ai consiglieri di maggioranza, per chiedere di ripristinare il decoro dei bagni dopo l’ennesimo atto vandalico. «Non riuscite a gestire il territorio da questa maleducazione - aveva tuonato all’epoca il consigliere d’opposizione - almeno al tramonto chiudete i bagni».

