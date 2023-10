CIVITAVECCHIA – Nei giorni scorsi, alla Camera dei deputati, si è svolta la presentazione del volume che raccoglie gli interventi di Jole Santelli, prima presidente donna della Regione Calabria, prematuramente scomparsa.

Folta la partecipazione di deputati e senatori della maggioranza e dell'opposizione. Tra i presenti i ministri Tajani e Zangrillo, il sottosegretario Mantovano, il capogruppo di Forza Italia alla camera Barelli ed il Presidente emerito della Camera Violante.

Numerosa anche la delegazione di Azzurro Donna che annoverava tra le altre la responsabile nazionale on. Catia Polidori, Moira Rotondo, coordinatrice per il Lazio e Cinzia Napoli, responsabile per Civitavecchia.

Al termine della presentazione il gruppo di Azzurro Donna si è riunito per programmare le prossime attività sempre al servizio di tutte le donne.

©RIPRODUZIONE RISERVATA