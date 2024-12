LADISPOLI - È partita, da ieri, anche nella città balneare la campagna referendaria organizzata dal Coordinamento cittadino contro l’Autonomia differenziata che comprende forze politiche, sindacati e Associazioni del territorio. «Il Decreto sull’Autonomia differenziata divide ancora di più l’Italia - spiegano dal SI Ladispoli - aumenta le disuguaglianze e rende più deboli tutti: Nord, Centro e Sud in materia di Sanità, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Commercio, Lavoro e Beni comuni come acqua e energia. La spaccatura dell’Italia in tanti piccoli staterelli viola il principio di solidarietà economica e sociale contenuto nella nostra Costituzione creando zone sempre più ricche e altre sempre più depresse mettendo in crisi l’intero sistema paese». Poi l’appello ai cittadini: «Servono 500mila firme entro il 15 settembre. È importante la partecipazione e la collaborazione di tutti i cittadini che chiedono un’Italia unita, democratica e che rispetti la Costituzione».

