CIVITAVECCHIA – La Regione Lazio continua a investire su Civitavecchia per arrivare a dotare il territorio di centri per l’impiego funzionali alle nuove sfide sul territorio. È stato infatti implementato di 1.157.230,93 euro l’impegno già stanziato per l’acquisto e la manutenzione delle sedi che ospiteranno il servizio nella città portuale, portandolo a un milione e mezzo di euro complessivi.

Come spiega il consigliere regionale Emanuela Mari, di Fratelli d’Italia, «il precedente impegno di spesa ammontava a 342.769,07, accordati dalla Regione Lazio a dicembre 2024, assegnati alla passata amministrazione comunale. Si trattava – ha ricordato – di un contributo finalizzato sia alla manutenzione di un locale di proprietà comunale sito in viale Togliatti che all’acquisto di un ulteriore immobile per dotare la città di due diversi centri. A novembre scorso, la Regione Lazio ha sollecitato il Comune di Civitavecchia ad individuare e definire l’intervento da avviare ai fini del potenziamento infrastrutturale dei Servizi per il lavoro. Ne è scaturita una corrispondenza in cui il Comune, al fine di ampliare la platea delle offerte di immobili con caratteristiche adeguate, chiedeva di aumentare lo stanziamento e ciò è avvenuto in tempi ragionevolmente brevi, grazie all’attenzione e professionalità degli uffici».

La variazione di bilancio da cui tutto ciò scaturisce «è una chiara impronta della volontà politica della maggioranza in Regione Lazio, che ha così dimostrato una volta di più di voler investire nella formazione occupazionale in un momento particolarmente delicato per il territorio di Civitavecchia. Il phase-out dal carbone e altre crisi occupazionali – ha quindi concluso Mari – rappresentano infatti dei banchi di prova che andranno affrontati con strutture e risorse umane adeguate, che possano accompagnare gli eventuali esuberi verso nuove forme di impiego nei tempi più rapidi. La Regione Lazio sta facendo la sua parte fino in fondo».