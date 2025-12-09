La provincia di Viterbo si conferma protagonista ad Atreju 2025, lo storico evento nazionale promosso da Fratelli d’Italia, da sempre spazio di confronto politico, culturale e generazionale. L’edizione di quest’anno, dal titolo “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta”, richiama un’identità nazionale rinnovata, capace di affrontare le sfide del futuro con orgoglio e determinazione.

Per il secondo anno consecutivo, la Tuscia è rappresentata da una nutrita e qualificata delegazione istituzionale e politica, a testimonianza del ruolo centrale che il Viterbese riveste all’interno del partito.

Nella splendida cornice dei Giardini di Castel Sant’Angelo, l’inaugurazione del 6 dicembre ha visto protagonista il consigliere regionale e capogruppo FdI alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, che ha presentato il suo libro “Iubilaeum Nostrum. Il Giubileo dei due Papi” davanti a una platea numerosa e attenta. Ottimo riscontro anche per l’intervento del presidente provinciale di FdI Viterbo, Massimo Giampieri, intervenuto il giorno dell’Immacolata nel dibattito “Il Lazio tra Capitale e aree interne”, portando un contributo concreto sulle potenzialità e le criticità dei territori.

I prossimi appuntamenti vedranno, domani, giovedì 11 dicembre alle 16, l’intervento della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna nel panel “La coesione come volano di sviluppo”; sabato 13 alle 9.30 sarà la volta di Riccardo Ponzio, presidente nazionale di Azione Studentesca.

Compito di chiudere gli interventi viterbesi, sabato 13 dicembre alle 11, sarà del deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, che introdurrà il dibattito “La sfida della riduzione dei costi dell’energia tra sostenibilità e sviluppo”, al quale parteciperà anche il ministro Gilberto Pichetto Fratin. La chiusura di Atreju, come da tradizione, domenica 14 alle 12,15, con l'intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.