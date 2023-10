CIVITAVECCHIA – Un’interrogazione a risposta scritta per chiedere di provvedere immediatamente al rispristino della segnaletica orizzontale in considerazione dell’alta affluenza di utenti che si registra in questo periodo particolare dell’anno, avendo l’accortezza di effettuarlo nelle prime ore del mattino quando ancora la struttura è chiusa. È quanto contenuto nel documento a firma del consigliere comunale del Buon Governo Vittorio Petrelli il quale ha denunciato l’assenza di strisce pedonali e fermate dei bus nei pressi del cimitero monumentale di via Aurelia nord, a seguito dei recenti lavori di ripristino del manto stradale.

«Questo gruppo consiliare ha lanciato, nei giorni scorsi, un sondaggio sui servizi cimiteriali riservandosi di informare ufficialmente l’Amministrazione dell’esito finale – ha poi aggiunto Petrelli – la pericolosità di questa arteria è nota a tutti tant’è che è stata segnalata più volte dagli utenti in considerazione dell’alta velocità con la quale sfrecciano le autovetture». Tanto che, nel tempo, è stata chiesta anche l’installazione di dossi artificiali e delle bande rumorose. «I lampeggianti che sono stati installati, seppur fuori servizio da tempo – ha concluso Petrelli - rappresentano una conferma della pericolosità di quell’arteria anche dagli addetti ai lavori che a suo tempo si prodigarono per quella soluzione».