S. MARINELLA – Nel giorno in cui il governo Meloni toglie a 158 mila famiglie italiane il reddito di cittadinanza, rende noto che “il nuovo assegno di inclusione coprirà circa il 52% di quelli che avevano il reddito di cittadinanza, per ottenere il nuovo sussidio, dovranno rientrare in certe categorie di povertà definite dal decreto. Quindi, i richiedenti, dovranno farsi avanti o agli uffici comunali o attraverso il Caf che poi istruiranno la pratica. Sarà sempre il Comune comunque a dover prendere in carico il richiedente. «Quindi più lavoro - dice Tidei - e buona parte di quel 48% ce li ritroviamo davanti agli uffici”.