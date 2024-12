“Aspettando Atreju”: Fratelli d’Italia scalda i motori e anticipa uno degli appuntamenti fissati in calendario per il mese in corso. Si inizia domani (venerdì 6 dicembre), alle ore 18.30, presso l’Auditorium di Unindustria, in via Faul, 17, dove si terrà la presentazione del libro di Italo Bocchino “Perché l’Italia è di Destra. Contro le bugie della Sinistra”. All’incontro, che sarà moderato dal giornalista e autore televisivo, Marco Baronti, parteciperà l’autore. Sarà un’occasione di confronto e dibattito, in cui l’ex parlamentare e scrittore spiegherà perché l’Italia è un paese di destra. Una destra con radici storiche ben salde; una destra che oggi è sempre più coesa grazie alla tela intessuta dalla premier Giorgia Meloni, che si è radicata con il consenso popolare in ambito nazionale e mondiale. L’iniziativa del 6 dicembre, per Fratelli d’Italia, anticipa uno degli eventi più attesi e irrinunciabili: Atreju, la manifestazione giovanile che si svolgerà al Circo Massimo dall’8 al 15 dicembre. E, se nel 2023 il motto era stato “Bentornato orgoglio italiano”, per celebrare il primo anno di Meloni a Palazzo Chigi, quest’anno il racconto sarà focalizzato sull’attività di governo e sulla ritrovata centralità dell’Italia a livello europeo. “La via italiana” è, non a caso, il claim di Atreju 2024.