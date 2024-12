FIUMICINO - «Il bilancio approvato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale dipinge un quadro desolante, caratterizzato da una mancanza evidente di visione futura e prospettive concrete. Purtroppo, non si riscontra alcun elemento innovativo, o per lo meno incoraggiante, per il futuro della nostra città».

Lo dichiarano in un comunicato stampa firmato dai consiglieri di opposizione, che aggiungono: «Ancora una volta ci rattrista constatare che le molteplici promesse fatte durante la campagna elettorale siano state completamente disattese, non trovando riscontro nei contenuti evidenziati da questo primo bilancio dell’amministrazione Baccini.

« Da oggi in poi, - spiegano i consiglieri - non potranno più giustificare le proprie colpe e responsabilità addossandole a chi li ha preceduti. Chiediamo pertanto alla maggioranza di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e di onorare gli impegni presi con i cittadini. La mancanza di una direzione chiara e di nuove iniziative è un campanello d’allarme per il futuro della nostra comunità».

«La città merita una visione più ampia e virtuosa, - conclude l’opposizione - una risposta concreta ai problemi quotidiani e una direzione chiara da seguire. Non certo una tale carenza di prospettive», concludono i consiglieri di opposizione.