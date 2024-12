«ESPRIMO le mie più sentite congratulazioni al neo presidente di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti. Ritengo che un giovane sindaco al vertice di una realtà, come l’Associazione nazionale del Comuni italiani, possa dare un contributo significativo nel rappresentare gli interessi degli amministratori locali nelle loro sfide quotidiane». Lo afferma l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati. «Rivolgo inoltre i miei complimenti - aggiunge il deputato viterbese - a tutti gli eletti viterbesi nel comitato regionale di Anci Lazio ed esprimo grande soddisfazione per gli eletti di Fratelli d’Italia, Matteo Amori e Teresa Pasquali, sindaci rispettivamente di Sutri e Vejano; e per Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano, che, insieme ad altri delegati, rappresenterà Anci Lazio all’assemblea di Torino per l’elezione del presidente nazionale, in programma a novembre».

«Ai neoeletti giungano i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno svolgere il delicato compito assegnatogli con competenza e senso di responsabilità, lavorando a stretto contatto con le istituzioni regionali e nazionali allo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio di tradizioni, cultura e identità di cui sono custodi i nostri Comuni, incentivando così lo sviluppo e la competitività dei territori”, conclude l’onorevole Rotelli.

