SANTA MARINELLA – Per il maestro Angelo Liberati, presidente dell’associazione Pittori in Mostra, l’amministrazione comunale è poco sensibile alle esigenze degli artisti cittadini, che da tempo chiedono che gli venga assegnato un locale per svolgere le mostre.

«Siamo costretti a mettere in mostra i nostri quadri all’interno della pasticceria di via della Conciliazione – dice Liberati - eravamo 27 artisti con 80 opere e siamo stati in mostra per molti mesi. Almeno 12 di questi hanno trovato degli estimatori, questo vuol dire che è stato premiato il merito del pittore e della sua arte che, grazie pure all'interessamento dell’Associazione Pittori in Mostra, intende dare lustro a questa città”. Chiaramente, nonostante Liberati si sia dato tanto da fare per dare una organizzazione alla loro associazione, manca ovviamente un elemento importante per questi artisti e cioè un luogo dove lavorare e dove esporre le loro opere. “Abbiamo fatto richiesta al Comune per avere un locale – conclude Liberati – ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta. L'arte è cultura, è prestigio per chi la ospita. Ci sono molti artisti bravi, competenti e con tanti anni di grande lavoro, mostre e riconoscimenti, sarebbe pure giusto dargli un posto dove tutti e specie i turisti, possano rallegrarsi e riconoscere che la Perla del Tirreno ama l'arte e ha voglia di cultura”.

