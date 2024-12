TARQUINIA - Il gruppo di Innovazione sostiene Martina Tosoni come candidato sindaco. «Abbiamo ben appreso la notizia di Martina Tosoni, e vogliamo sostenere la sua candidatura a sindaco - affermano da Innovazione - La sua candidatura per noi è sinonimo di competenza e credibilità, anche per il suo trascorso amministrativo iniziato nel 2017 a fianco dell’allora sindaco Pietro Mencarini. Una candidatura giovane ma con molta esperienza sia politica che amministrativa che riteniamo pronta a sostenere questa sfida e ad intercettare le esigenze di Tarquinia e di un intero territorio». «Dopo il suo defenestramento dall’amministrazione Giulivi - sottolineano da Innovazione - abbiamo condiviso con lei dei punti chiave per queste prossime amministrative come appunto la scelta di un candidato sindaco donna, preparata e lontano da possibili ed eventuali accordi con l’attuale sindaco Giulivi».

«Lavoreremo dunque - concludono - per avvicinare quante più persone possibile al progetto di rinascita della città di Tarquinia con Martina Tosoni sindaco».

