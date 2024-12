TARQUINIA – Stringono i tempi in vista dell’ufficializzazione delle candidature per le amministrative dell’8 e 9 giugno. La città di Tarquinia è chiamata a scegliere tra una proposta nel segno della continuità, con il sindaco uscente Alessandro Giulivi deciso a correre per il secondo mandato, o proposte alternative.

Al momento in campo ci sono i nomi di Francesco Sposetti, che raccoglie intorno a sé, oltre ai civici, anche esponenti di Pd e Movimento cinque stelle; c’è poi Gianni Moscherini, che per l’ennesima volta tenta la scalata della poltrona più alta del palazzo di piazza Matteotti. A competere per la poltrona più alta anche Renato Bacciardi, che ha sfiorato per due volte la vittoria, prima con la lista Rocca in Regione e ora all’Università Agraria con il candidato presidente Fanucci che ha perso per una manciata di voti.

Non manca chi tenta la scalata per diventare il primo sindaco donna della città etrusca: è il caso della giovane Emanuela Poleggi che ha già ufficializzato la sua scesa in campo. C’è poi la ex assessora della giunta Giulivi, Martina Tosoni che raccoglie tra gli altri anche la conferma del pieno sostegno della Lega: “Abbiamo bisogno di persone nuove e competenti alla guida della città”, afferma il coordinatore comunale del partito Roberto Benedetti (ex assessore della giunta Giulivi anche lui) che ufficializza l’appoggio alla candidata sindaca Martina Tosoni. “L’esperienza e la capacità amministrativa sono valori da non sottovalutare e Martina Tosoni ne ha dato dimostrazione anche in un’amministrazione difficile come la precedente – dice Benedetti - Martina Tosoni ha già aperto il suo comitato elettorale alla presenza dei coordinatori provinciali e in questi mesi ha dimostrato impegno, organizzazione ed è l’unica risposta credibile e riconducibile nell’area di centro destra moderato, innovativo, giovane. Ha un profilo curriculare alto, grandi capacità politiche e visioni ampie che consentono un dialogo aperto e un confronto attivo con tutti. Ci presenteremo dunque con la nostra lista in suo sostegno e siamo già a lavoro per costruire insieme alle altre forze il progetto che ci condurrà al governo della città. Buon lavoro Martina”.

Resta ancora da capire dove si collocherà Manuel Catini con la sua Forza Italia. Strette le interlocuzioni in queste ore. Qualche chiarezza in più dovrebbe avvenire già nella giornata odierna, nell’ambito di un tavolo regionale, forse nell’ottica di cercare di ricompattare, quanto più possibile, le forze di centrodestra.

