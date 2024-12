CIVITAVECCHIA – Lunedì 11 dicembre si è tenuto un lungo e proficuo incontro tra il commissario di Forza Italia Civitavecchia Roberto D’Ottavio, il Coordinatore di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Paolo Iarlori ed il Commissario della Lega di Civitavecchia Emanuela Di Paolo.

Nel corso di oltre tre ore di confronto i tre responsabili locali dei tre Partiti nazionali che compongono la coalizione di centrodestra hanno riscontrato grande sintonia e convergenza nell’analizzare il quadro politico-amministrativo cittadino nell’ottica di rilanciare la coalizione di centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2024.

D’Ottavio, Iarlori e Di Paolo hanno convenuto sulla necessità di lavorare in sinergia «partendo – spiegano in una nota - dal presupposto fondamentale del valore essenziale della unità della coalizione, che, unita, ha dimostrato di essere vincente ad ogni livello e che da ottobre 2022 governa la Nazione e da febbraio 2023 governa la regione Lazio. La sinergia tra i governi di centrodestra ai vari livelli (Comune-Regione-Governo) sarà certamente garanzia di un futuro di crescita e di sviluppo socio-economico per il territorio di Civitavecchia e del nostro comprensorio. Il tavolo dei responsabili dei tre Partiti continuerà a riunirsi periodicamente per delineare un percorso che, coinvolgendo le strutture dei rispettivi Partiti, dovrà definire nelle prossime settimane le linee programmatiche e strategiche della coalizione, favorendo contestualmente tra le tre forze politiche un costante confronto e la condivisione delle prossime iniziative».

