ALLUMIERE - "Allumiere, più che un borgo, sembra essere diventato il paese dei balocchi: ambientazione stile Collodi dove, tra “continui spassi e divertimenti”, si perde il senso della realtà".

Questa la frecciata al vetriolo lanciata dal Pd gruppo di opposizione di Allumiere contro la maggioranza. Attraverso un comunicato i consiglieri Nicol Frezza ed Enrico Fracassa del PD di Allumiere evidenziano alcune "lacune e disservizi".

"Consigli comunali in libertà, sito istituzionale ancora da aggiornare (forse perché le opere messe in campo finora sono il risultato del lavoro delle amministrazioni precedenti), strade e spazi pubblici invasi da erba - denunciano i consiglieri di opposizione Nicol Frezza e Enrico Fracassa - per non parlare del servizio di trasporto pubblico, penalizzato dalla decisione di spostare interamente, in via sperimentale, il mercato settimanale in piazza della Repubblica, modificando così le fermate del COTRAL.

Il giovedì dalle 8 alle 13 i pullman non passano per il paese. La corsa delle 8 è frequentata da moltissimi studenti e persone che si recano al lavoro. Ora, capiamo che spostare il mercato settimanale possa essere una priorità nell'agenda di questa amministrazione e che l'aver amministrato per molti anni il vicino comune di Tolfa porti il nostro sindaco a governare i due comuni come se fossero la stessa cosa, ma che questo comprometta un servizio pubblico essenziale per la nostra comunità, che ne usufruisce in maniera massiccia e costante, ci sembra abbastanza vergognoso e per niente funzionale".

I consiglieri piedini insieme al direttivo della sezione locale del Partito Democratico poi portano ad esempio una situazione capitata in paese: "Qualche giovedì fa gli alunni di una scuola primaria sono venuti in visita al nostro Museo civico. Capita spesso che scuole di paesi limitrofi utilizzino il trasporto pubblico per raggiungere Allumiere, perché più comodo ed economico. Comodo non più, però, di giovedì almeno, perché lasciati di fronte al parcheggio di S.Antonio, hanno raggiunto a piedi il museo. Va bene la passeggiata (tempo permettendo!), ma non è questo il punto: se lo scopo è rendere pedonale il mercato, crediamo, allora, che la risposta non sia sospendere il servizio di trasporto pubblico, ma regolare il traffico locale. Senza contare la chiusura con transenna che impedisce l’accesso a via Alighieri, per chi proviene da via A. Klitsche". I consiglieri Nicol Frezza ed Enrico Fracasa fanno una richiesta alla maggioranza per andare incontro alla popolazione: "Chiediamo, pertanto, raccogliendo le segnalazioni di molti nostri compaesani, che questa sperimentazione, evidentemente fallimentare, venga rivista o perlomeno che venga ripristinato un servizio prioritario per la nostra comunità. Proponiamo che venga ripristinata almeno la fermata in Piazza della Repubblica, prevedendo una fermata di fronte alla Chiesa".

