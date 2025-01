LADISPOLI - "La guerra non è la soluzione. La guerra è il problema".

Questo il titolo dell'incontro organizzato dal Circolo Sinistra Italiana - Litorale Nord "Mahsa Amini" Alleanza Verdi Sinistra in programma per sabato 11 alle 10.30 alla Casa del popolo di via Rimini 10.

«Abbiamo intitolato questo evento con una frase di Gino Strada che nella sua lunga attività di medico volontario conosce bene i disastri causati dalle guerre nelle zone devo Emergency opera». «Cosa ci aspetta - si chiedono - in questo 2025 appena iniziato? La presidenza Trump riuscirà veramente a mettere la parola fine alla guerra russo-ucraina? A modificare le sorti del popolo palestinese? E ancora, cosa ha fatto veramente l’Europa, nata per mantenere una situazione di Pace dopo la seconda guerra mondiale, per evitare tutto quello che succede nell’Europa stessa e nel Medio Oriente, per evitare una regressione a livello ambientale e per un percorso di transizione ecologica nato dopo la pandemia con il New Green Deal e con l’adozione del Programma di Draghi che prevede proprio un aumento delle spese militari? A tutte queste domande e a molte altre ancora cercheremo di rispondere all'evento».

