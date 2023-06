TOLFA - Ancora una soddisfazione per l’assessore Alessandro Tagliani del Comune di Tolfa che è entrato a far parte della rete: ''Costruire l'Europa con i consiglieri locali''.

L'assessore Tagliani pur essendo giovanissimo è molto attivo nella vita pubblica, sociale e politica

Alessandro Tagliani ha debuttato nel 2021 con la sua candidatura a Tolfa, in provincia di Roma, a soli 19 anni ottenendo oltre 300 preferenze e diventando terzo degli eletti nella sua cittadina.

Già da 2 anni ricopre il ruolo di assessore alle Politiche Sociali, Commercio e Spettacolo a fianco della sindaca Stefania Bentivoglio.

Tra le tante attività che organizza durante l’anno per i suoi cittadini e la sua brillante attività politica che svolge all’interno di Forza Italia è stato nominato dalla Commissione Europea nuovo membro della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”.

Ecco quindi un altro traguardo importante per il giovanissimo assessore tolfetano che ha soli 21 anni è entrato a far parte di un progetto che gli darà la possibilità di mettere in comunicazione i suoi cittadini con l’istituzione Europea e, allo stesso tempo, di essere in prima persona attivo a livello locale e internazionale.

“È un’occasione importante – spiega l'assessore comunale Alessandro Tagliani – non soltanto per me che avrò la fortuna di poter vedere con i miei occhi ciò che sto studiando all’università, ma sarò anche in grado di dare risposte ai cittadini in merito a bandi e alle informazioni che più da vicino riguardano l’Europa».

«Uno strumento questo, - aggiunge Tagliani - che spero di riuscire a sfruttare al meglio: credo nella politica che accoglie e che unisce, credo nei fondamenti della democrazia e credo nell’Europa.

Oggi l’Italia ha bisogno di una classe politica nuova, per dare credibilità a questo paese".

