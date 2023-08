CIVITAVECCHIA – Nuovo importante incarico per il deputato azzurro Alessandro Battilocchio, che continua a farsi largo nel partito, dimostrandosi come uno dei punti di riferimento. Il parlamentare del territorio infatti è entrato formalmente nella segreteria nazionale di Forza Italia.

Su indicazione del segretario nazionale Antonio Tajani, infatti, è stato dato il via libera all’istituzione di nuovi Settori nazionali: responsabile del settore Portavoce è Raffaele Nevi che individuerà, inoltre, una figura per i rapporti con la stampa estera, il responsabile del settore Principi, valori e memoria storica di Forza Italia è Gregorio Fontana; il responsabile del settore Elettorale è Alessandro Battilocchio: avrà il compito di coordinare le attività prodromiche e attuative delle campagne elettorali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, coordinandosi con le omologhe figure a livello regionale e locale. Infine il responsabile del Settore Organizzazione sarà Francesco Battistoni, al posto del dimissionario Gregorio Fontana. Sono riconfermati gli altri responsabili di settore.

Nel corso della Segreteria Nazionale di Forza Italia, sono state approvate all'unanimità anche le altre proposte avanzate dal segretario nazionale Antonio Tajani: la data del Congresso Nazionale che si terrà a Roma il 24 e il 25 febbraio del 2024, con il seguente ordine del giorno: elezione del segretario nazionale, elezioni dei membri del Consiglio nazionale, elezione dei membri della Segreteria nazionale. Mentre Adriano Galliani, per la sua notorietà, autorevolezza, per la sua radicazione sul territorio, sarà il candidato alle elezioni suppletive per il seggio del Senato della provincia di Monza e Brianza.