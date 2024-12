TARQUINIA - In occasione della presentazione della Guida di Repubblica “Le terre della Tuscia”, presso la sala del Consiglio comunale, il candidato presidente dell’Università Agraria della lista Agraria Tricolore, Alberto Riglietti, ha incontrato l’assessore regionale Giancarlo Righini.

“Ho avuto modo di incontrare l'assessore regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini. Sono stati tanti gli spunti di riflessione – commenta Riglietti - su cui si dovrà lavorare in sinergia con la Regione Lazio per dare il giusto rilancio all'Università Agraria. Tra gli argomenti, oltre al tema del turismo connesso alle varie tipologie di produzioni agricole ed alimentari, un passaggio importante anche sull'agricoltura sociale, su cui stiamo puntando tantissimo in favore delle fasce più deboli. Altro progetto che l'Università Agraria porterà avanti sarà il chilometro zero, ovvero riportare la pregiata carne maremmana sulle tavole dei tarquiniesi. Una filiera che, oltre a dare spazio al comparto economico produttivo locale, darà maggiore garanzia ai cittadini sul prodotto alimentare”.

L’assessore ha inoltre rinnovato la propria disponibilità ad affrontare, insieme alla Regione, le problematiche che affliggono l’ente. “Proprio per questo – conclude Riglietti – con l’assessore Righini ci siamo dati appuntamento nelle prossime settimane per tornare a parlare dell’Università e della città di Tarquinia. Questi ed altri temi li affronteremo anche grazie al supporto di Valentina Paterna, presidente della Commissione Agricoltura in Regione. Il 21 aprile l'unica possibilità per l'Università Agraria è votare Agraria Tricolore per Alberto Riglietti presidente”.

