TARQUINIA - Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ha fatto visita oggi pomeriggio a Tarquinia per sostenere la candidatura di Alberto Riglietti a presidente dell’Università Agraria per la lista Agraria Tricolore.

Insieme ai candidati consiglieri, al sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi e al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri, Riglietti e Procaccini sono stati ospitati presso la centrale ortofrutticola di Tarquinia, la società agricola Mangani e Riccardi e la tenuta Sant’Isidoro, dove hanno dialogato con i produttori e gli imprenditori confrontandosi sulle tematiche che riguardano il mondo dell’agricoltura.

“Abbiamo toccato con mano le eccellenze agricole ed enogastronomiche di Tarquinia. Abbiamo visto - spiega Alberto Riglietti - l’immensa passione con cui queste imprese da diverse generazioni si impegnano a fornire ai consumatori dei prodotti di qualità. Sono loro che rappresentano il cuore della nostra comunità, il motore dell’economia di Tarquinia ed è nostro dovere tutelarli per far sì che ogni azienda abbia un futuro roseo e continuativo. In questo l’Università Agraria deve tornare ad essere un punto di riferimento, vicina alle istanze degli agricoltori e pronta a intervenire per risolvere le problematiche. Il 21 aprile l’unica scelta possibile è votare Agraria Tricolore, la lista della competenza e dell’esperienza”.

“Valentina (Paterna, ndr) mi ha detto che l’Agraria è importante, che dovevamo fare una lista competitiva e che io mi sarei dovuto candidare. Lei voleva questo e noi allora abbiamo fatto questa scelta - ha detto Riglietti nel corso della conferenza stampa - Il partito ha premiato la città di Tarquinia quando Valentina è stata eletta presidente della commissione Agricoltura, ora noi abbiamo il dovere di continuare seguendo il percorso da lei tracciato. Ringrazio tutti i candidati che hanno partecipato a questa sfida e tutte le istituzioni che hanno deciso di appoggiarci. Fratelli d’Italia ha investito su questo ente garantendo un colloquio costante tra l’Università, il Governo e la Regione Lazio. Questo ci aiuterà ad instaurare una filiera compatta e capace di rispondere a tutte le problematiche”.

Al termine del tour nelle aziende, si è tenuta una conferenza stampa nella quale Procaccini ha promosso la candidatura di Riglietti: «È lui l’uomo giusto per l’Università Agraria”, ha detto. “Abbiamo avuto modo di vedere - ha proseguito - come lavorano gli imprenditori e siamo ancor più convinti che sia fondamentale riportare in Europa il buonsenso, far comprendere come non esista nulla di più identitario che conservare la terra dei nostri padri per trasmetterla ai nostri figli”.

Procaccini ha concluso garantendo il suo sostegno in vista delle elezioni: “Penso che si possa fare un bel lavoro di squadra coinvolgendo anche il ministro Lollobrigida. Come Fratelli d’Italia abbiamo il dovere di mettere in funzione la nostra filiera verticale. Io sarò a disposizione di Alberto Riglietti, mi impegno a fare la mia parte e sono convinto che l’onorevole Valentina Paterna sarà contenta che le sue idee abbiano continuato a viaggiare. Dobbiamo vincere anche per lei”.

“Il percorso politico di Valentina Paterna continua attraverso l’attività di ognuno di noi - ha spiegato Procaccini - le idee che ha sostenuto ora camminano sulle nostre spalle. Dobbiamo mettercela tutta per legare insieme tutti gli anelli di questa lunga catena che parte dal Comune di Tarquinia e arriva fino al Parlamento europeo, dove principalmente l’agricoltura viene trattata.

“Alle prossime europee - ha detto il sindaco Giulivi - dovremo essere bravi a riconfermare i nostri candidati. Adesso però abbiamo il voto per l’Agraria il 21, che a livello locale è un appuntamento molto importante. L’ente come sappiamo gestisce 6mila ettari di terreno, che sono stati amministrati in passato in modo vergognoso. Ci vuole proprio un medico per l’Agraria, e l’unico in grado di potergli dare una cura è il dottor Riglietti”.

Il coordinatore Massimo Giampieri, infine, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sono importanti queste elezioni, perché il motore pulsante di Tarquinia è sicuramente l’agricoltura. L’Università Agraria, con le sue problematiche e le sue dinamiche è fondamentale nella gestione dell’economia della città. Le potenzialità di questo territorio sono enormi e Agraria Tricolore è l’unica lista in grado di poterle valorizzare”.

