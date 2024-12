Lunedi prossimo alle 18, il Circolo di Fratelli d’Italia, insieme al Gruppo consiliare del Comune organizza la Raccolta Solidale presso la sede di Viterbo.

L’iniziativa ha come finalità quella di raccogliere giochi nuovi e dolci di Natale per bambini.

L’intero ricavato infatti verrà donato, per poterlo distribuire ai bambini e alle loro famiglie, alla Croce Rossa Sezione di Viterbo.

Anche quest’anno, l’attenzione si concentra sui bimbi e sul desiderio di rendere un po’ più

magico il Natale a chi per tanti e diversi motivi potrebbe non avere tutta questa magia. Sono molteplici infatti le iniziative di raccolta di generi alimentari in questo periodo e per questo abbiamo voluto concentrare i nostri sforzi e rivolgere la nostra raccolta di beneficenza ai più piccoli.

Un piccolo gesto dal grande significato. La Raccolta Solidale, come ogni anno, sarà un modo per donare il Natale, un momento di gioia e condivisione, e proprio per questo auspichiamo la massima partecipazione.

«Vi aspettiamo numerosi lunedì prossimo 18 dicembre alle ore 18 nella sede di Fratelli D’Italia in Largo Igino Garbini, n.9 a Viterbo», fanno sapere dal circolo.

