VETRALLA - Il Comune ha recentemente ottenuto un finanziamento da euro 46.716 relativo all’avviso pubblico riguardante la “Rete dei servizi di facilitazione digitale – regione Lazio” nell’ambito del Pnrr, Missione 1, Componente 1, Asse 1 – Misura 1.7.2. Tramite questo importante contributo, l’amministrazione ha dato vita al progetto Digitalizzi-Amo Vetralla, rivolto a tutti i cittadini di età compresa tra i 16 e i 74 anni, che avrà durata fino al 31 dicembre 2025.

«Il progetto “#Digitalizzi-Amo Vetralla#” – spiega Giulio Zelli, consigliere comunale con delega ai Servizi sociali e alla pubblica istruzione – intende fornire un’opportunità di apprendimento per tutti e rafforzare la coesione sociale, favorendo l’incontro di diverse generazioni. Gli obiettivi prefissati sono diversi, a partire dalla promozione dell’inclusione digitale dei cittadini, affinché possano acquisire il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp».

«La volontà è quella di accrescere nei giovani le competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie – prosegue -. Per quanto riguarda gli anziani, puntiamo a raggiungere un livello più alto di alfabetizzazione tecnologica, anche al fine di evitare odiose truffe ai loro danni. Abbiamo inoltre ritenuto che fosse opportuno fornire supporto ai cittadini fragili per l’accesso alla piattaforma Siisl e sottoscrivere il patto di attivazione digital, come previsto dalla normativa relativa al reddito di inclusione. Infine, nell’ottica di favorire la piena integrazione e soprattutto l’autonomia, tra i destinatari sono state individuate anche le persone disabili già in carico ai servizi sociali e sociosanitari. Nel complesso, il progetto mira a dotare i cittadini di tutti gli strumenti e di tutte le informazioni utili a vivere nel nuovo contesto digitale, dove peraltro è possibile accedere ai servizi digitali erogati dai privati e dalla pubblica amministrazione». Le finalità del progetto #Digitalizzi-Amo Vetralla# sono le seguenti: acquisire identità digitale (Spid); Creazione casella Pec personale; Prenotazione servizi comunali; Fare pagamenti online attraverso il sistema PagoPA; Calcolo e pagamenti tributi; Parcheggi; Servizi bibliotecari, prestiti, consultazione cataloghi online di Biblioteche e Musei; Iscrizione scuola, università e concorsi; Utilizzare servizi digitali privati (ad esempio quelli relativi alle videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi alla formazione, utilizzo dei social network e delle app di messaggeria istantanea); Iscrizione portali per la ricerca del lavoro; Prenotazione visite mediche e specialistiche; Accesso agli strumenti digitali delle Pubbliche Amministrazioni (es. Regioni, Ministeri, Agenzie Nazionali): Portale Sanità regionale, Portale INPS, Portale Agenzia delle Entrate, Portale Ministero dell’Istruzione. La sede individuata come “centro di facilitazione digitale” sarà aperta presso la biblioteca comunale e i servizi sociali del comune di Vetralla per un totale di 24 ore settimanali con la presenza di un “facilitatore”.

L’orario di accesso al pubblico sarà il seguente: lunedì 16/19 biblioteca; martedì 10/13-16/19 biblioteca; mercoledì 10/13-16/19 biblioteca; giovedì 10/13-16/19 biblioteca; venerdì 9/12 servizi sociali. “I cittadini formati nell’ambito del progetto di digitalizzazione – conclude Giulio Zelli – potranno essere incentivati a dare il loro apporto come volontari per garantire la continuità dell’iniziativa oltre il triennio, valorizzando così il senso di appartenenza alla comunità e alla cittadinanza attiva”.

