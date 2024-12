CIVITA CASTELLANA - Da lunedì 11 novembre 2024 inizierà la campagna di sensibilizzazione relativa all’avvio del nuovo progetto di raccolta differenziata e, contestualmente, verrà effettuato casa per casa e in ogni attività produttiva di beni o servizi il censimento complessivo delle utenze domestiche e non domestiche Tari”. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Massimiliano Carrisi.

«A partire dal giorno lunedì 11 novembre, dunque – aggiunge Carrisi – saranno presenti sul territorio operatori che, per conto di Sate spa, informeranno gli utenti sulle nuove modalità del servizio di raccolta differenziata, distribuendo anche brochure esplicative. Il nuovo calendario è frutto di un lungo lavoro che ha interessato gli uffici negli ultimi mesi, e prevederà delle modifiche su tutto il territorio comunale, di cui intendiamo informare i cittadini per tempo.

Come annunciato nel mese di settembre scorso, dopo aver reso strutturali i tre passaggi per il ritiro della frazione organica, i cambiamenti riguarderanno soprattutto il numero dei passaggi settimanali e la tipologia di frazione raccolta giorno per giorno».

«Il nuovo calendario della raccolta differenziata sarà in vigore dal prossimo anno – interviene il sindaco Luca Giampieri – e la cittadinanza verrà informata per tempo sulla data di avvio del nuovo programma. Attraverso il censimento, effettuato casa per casa e in ogni attività produttiva di beni o servizi dagli operatori incaricati di mappare le utenze domestiche e non domestiche – conclude il primo cittadino -, continueremo l’attività intrapresa da questa amministrazione per scovare e combattere il grave fenomeno dell’evasione. In questo modo sarà possibile per tutti i cittadini avere un servizio migliore senza aumenti di costi».

