VALLERANO - Con un kit di prodotti per la prima infanzia, l’amministrazione comunale di Vallerano mette in campo una iniziativa pensata per dare il benvenuto a tutti i nuovi nati e per accoglierli in quella che sarà la loro comunità.

Ai genitori, che si recheranno all’ufficio anagrafe comunale per la dichiarazione di nascita, verrà infatti consegnata una cartolina, con i doverosi auguri di “Buona vita” ai piccoli nuovi valleranesi e con tutte le istruzioni per il ritiro del kit. L’idea, proposta dall’assessora ai Servizi sociali, Ilenia Pizzi, è stata, da subito, sostenuta da tutta l’amministrazione. «La nascita di una figlia o di un figlio – commenta il sindaco Adelio Gregori – è un momento di emozione infinita per i genitori, i quali, da subito, vedono cambiare vita e priorità, iniziando a costruire un percorso per i loro piccoli che garantisca loro un futuro il più possibile ricco di opportunità, di soddisfazioni e di felicità. Da questo punto di vista, l’amministrazione comunale ha inteso partecipare a questo nuovo progetto di vita, con un dono di benvenuto, pratico e utile, pensato per essere sfruttato nei primi mesi di vita del neonato». «Ogni nuova nascita porta gioia innanzitutto alle famiglie che la accolgono – aggiunge l’assessora Ilenia Pizzi -, ma è anche un evento lieto per l’intera comunità, che avrà il privilegio di contribuire alla crescita e alla formazione del nuovo concittadino. Il kit di benvenuto che consegneremo a tutti i genitori valleranesi sarà, dunque, un piccolo, ma sentito, contributo all’accudimento e alla cura dei propri bambini. Un segno tangibile di una Vallerano sempre più inclusiva e vicina alle famiglie».

