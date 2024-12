TARQUINIA – «Per sostenere e dare nuovo slancio all’agricoltura, sarà fondamentale lavorare per ottenere l’equiparazione fiscale degli agricoltori tarquiniesi con quelli del resto della Tuscia».

Lo afferma il candidato sindaco Francesco Sposetti, che indica tra le priorità del programma l’impegno a rivedere la zonizzazione del territorio di Tarquinia, perché sia inserito tra le aree svantaggiate.

«Attualmente siamo inseriti tra le zone con un’agricoltura sviluppata – prosegue il candidato di Alleanza Verdi Sinistra, Lista Civitas Francesco Sposetti Sindaco, Movimento 5 Stelle e Pd -. Questo si traduce in una tassazione maggiore e in una penalizzazione nella partecipazione ai bandi per le misure a investimento del Piano di Sviluppo Regionale del Lazio. Questa distinzione tra comuni vantaggiati e svantaggiati poteva trovare riscontro trent'anni fa, ma oggi non ha più senso, visto che le colture praticate nell’entroterra sono praticamente le stesse che vengono attuate da noi e come in alcuni casi, per esempio per la nocciola, sono di gran lunga più remunerative delle orticole tipiche del nostro comprensorio agrario. L’agricoltura è vitale per l’economia tarquiniese e dobbiamo mettere i nostri imprenditori nelle condizioni di competere alla pari, per affrontare le tante sfide e problematiche del settore. Insieme alle cooperative agricole, alle associazioni di categoria, agli enti e alle istituzioni che operano nel comparto, ci impegneremo per ottenere questo importante obiettivo».