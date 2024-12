TARQUINIA – “Congratulazioni ad Alberto Riglietti e a tutti gli eletti della lista Agraria Tricolore per la vittoria nelle elezioni per l'Università Agraria di Tarquinia». Sono quelle che giungono dall’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

«Sotto la guida del presidente Riglietti, sono certo che l'Ente potrà rappresentare un solido pilastro per lo sviluppo e la tutela del territorio, non soltanto limitata al comune di Tarquinia ma per l’intera Tuscia – commenta Rotelli – Questa vittoria porterà ad una gestione efficiente e orientata al futuro, contribuendo così al benessere di tutti coloro che lavorano nel settore agricolo e alla salvaguardia dell'ambiente. Per questi motivi, ancora una volta, desidero inviare i miei più sinceri complimenti ad Alberto e a tutti i candidati della lista Agraria Tricolore per questo risultato straordinario».

