CASTEL SANT’ELIA - «Il numero di adesioni raccolte dimostra che siamo sulla strada giusta, che i cittadini sono con noi e che il partito è sempre più radicato sul territorio». Lo dicono i rappresentanti di Fratelli d’Italia, che questa mattina erano presenti al gazebo allestito in piazza Margherita, a Castel Sant’Elia, in occasione della campagna di tesseramento. Dopo l’appuntamento a Nepi della scorsa settimana e l’ottima riuscita della festa che si è svolta presso il ristorante Il Richiastro, a Viterbo, Fratelli d’Italia prosegue il tour nei comuni della Tuscia, registrando grande partecipazione e consenso. Oltre a militanti, simpatizzanti e amministratori locali, all’iniziativa di Castel Sant’Elia hanno preso parte il consigliere regionale Giulio Zelli, e il coordinatore provinciale Massimo Giampieri. «Il confronto con i cittadini e il rapporto diretto con il territorio restano i capisaldi del nostro partito – aggiungono da FdI -. Il consenso sempre maggiore della gente - concludono - conferma che l’operato di Fratelli d’Italia in questi primi due anni di legislatura è sulla giusta direzione».