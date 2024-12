NEPI - Si dice «orgoglioso» il sindaco di Nepi, Franco Vita comunicando ai cittadini l’incasso percepito dal Comune relativo ai corrispettivi per la vendita dell’acqua di Nepi per l’anno 2023.

«Sono venuto a conoscenza della somma che il Comune incasserà dai corrispettivi spettanti al Comune per la vendita dell’acqua di Nepi per l’anno 2023 . La somma è pari a euro 705.152 ( Iva compresa ) con un aumento rispetto allo scorso anno di circa 70.000 euro. A questo importo va aggiunto quello di 65.000 euro che la società Acqua di Nepi S.p.A. verserà all’Ente Nepi (soci Comune e società ) per lo sviluppo turistico della nostra città», spiega il sindaco. «Un risultato - aggiunge Vita - di cui siamo orgogliosi e che è iniziato con il contratto sottoscritto nel corso del mio primo mandato da sindaco (allora incassavamo circa 70.000 euro annue ) e che è proseguito e consolidato con la proroga del contratto di subconcessione della sorgente mineraria, approvato dall’attuale maggioranza consigliare. Se consideriamo altri introiti extra tributari - utili partecipazione PharmaNepi, canoni locazione di piscina comunale, dei locali della PharmaNepi di 2 locali utilizzati per attività commerciali , di aree per antenne e di altri , il nostro Comune arriva a circa 1.000.000 di euro annui. Dopo aver eseguito con stanziamenti di somme già accantonate, in questa amministrazione, consistenti interventi di recupero (alcuni inizieranno i prossimi giorni ) del centro storico e di sicurezza stradale per circa 5.000.000 di euro, abbiamo gettato le basi per consentire nei prossimi anni una graduale riduzione dei tributi comunali», conclude con soddisfazione il sindaco Vita.

