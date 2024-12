Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, membro della Commissione speciale Giubileo 2025, è intervenuto giovedì alla TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera mondiale del turismo insieme ai sindaci e agli amministratori dei Comuni di Bagnoregio, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Canino, Capodimonte, Celleno, Sutri e Valentano per partecipare ad una serie di panel, organizzati sia dalla Regione Lazio che da ENIT, per promuovere i borghi del Lazio.

«Insieme ai rappresentanti dei Comuni – ha detto Sabatini – abbiamo promosso la Tuscia in una vetrina internazionale e prestigiosa come la Fiera di Rimini. Grazie ad una serie di incontri incentrati su vari temi, il nostro territorio è stato pubblicizzato soprattutto in vista del Giubileo 2025 puntando sulla riscoperta del turismo religioso e dei cammini della fede. Abbiamo poi puntato sulla valorizzazione del marchio Tuscia non soltanto a livello ambientale, paesaggistico e culturale, ma anche sotto il profilo storico rievocando eventi che hanno contraddistinto la nostra provincia, e ricordando personaggi che in essa sono nati e vissuti, grazie ai quali possiamo oggi presentare ai turisti un patrimonio architettonico ed artistico di assoluto valore. E’ stato acceso un focus sull’importanza che ha avuto la famiglia Farnese nello sviluppo e la crescita del Viterbese,grazie a figure come papa Paolo III e Giulia Farnese. E infine abbiamo raccontato la Tuscia dal punto di vista delle tradizioni e delle manifestazioni storiche, che ogni anno si svolgono nei vari Comuni». «Un’occasione promozionale davvero straordinaria – ha aggiunto ancora Sabatini – resa possibile grazie all’impegno della Regione Lazio, e soprattutto dell’assessore regionale al Turismo Elena Palazzo, che sta portando avanti una politica di valorizzazione del Lazio incentrata proprio sulla riscoperta delle province. Puntando sulla partecipazione agli eventi fieristici più importanti, la Regione sta rendendo il Lazio sempre più attrattivo e competitivo sui mercati del turismo internazionale. Un grazie infine ad ENIT, e in particolare al consigliere Sandro Pappalardo, sempre in campo per sostenere efficacemente la promozione del nostro territorio», conclude Sabatini.

