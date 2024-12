TOLFA - Dal Partito democratico di Tolfa ancora un'accusa alla gestione della sindaca Stefania Bentivoglio, la quale secondo il partito di minoranza "non si preoccupa di risolvere i troppi problemi che affligono il centro collinare”, e per questo la esortano a dimettersi.

La segretaria del Pd e consigliera Sharon Carminelli scrive: "La pazienza dei cittadini tolfetani è, ormai, terminata».

«L’insofferenza per una poco presente e inefficiente amministrazione è sempre più tangibile - spiega - Riceviamo chiamate e manifestazione di disagio costantemente malessere che si percepisce, il senso di frustrazione che molti cittadini provano, è sintomatico di una comunità che si sente inascoltata».

«Tutto quello che in questi anni era stato messo a tacere dall’imbonimento comunicativo dell’ex sindaco, sta esplodendo. - afferma la Carminelli - Il brusio di sottofondo, non è più possibile silenziarlo. Quel “lamentarsi senza farsi sentire troppo” che da sempre fa parte della “cultura” del silenzio veicolata in questi 20 anni, evidentemente non tiene più. Chi è stato eletto ha il dovere di ascoltare, dialogare e provare a dare risposte e i cittadini lo stanno capendo».

