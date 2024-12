Il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, si congratula con Andrea Marconi, nuovo direttore di Coldiretti Viterbo: «A lui i miei migliori auguri di buon lavoro, con l'auspicio di intavolare quanto prima un proficuo dialogo nel segno della collaborazione». «Intendo inoltre ringraziare - aggiunge il presidente - la direttrice uscente Sara Paraluppi per l'ottimo lavoro svolto alla guida di Coldiretti. A lei auguro di proseguire la sua carriera portando avanti il suo immancabile impegno all'interno della Confederazione regionale». Zelli, infine, si rivolge nuovamente a Marconi: «Ritengo sia fondamentale che alla guida di un'associazione così rappresentativa come Coldiretti vi sia una figura esperta, che conosca profondamente la condizione del settore agroalimentare non solo viterbese ma regionale. Sono certo che Andrea Marconi sia per questo la scelta giusta e intendo comunicare, sin da subito, la mia piena disponibilità ad un confronto sincero tra Coldiretti Viterbo e la commissione Agricoltura della Regione Lazio». Anche la sindaca Chiara Frontini si è congratulata con Andrea Marconi. «Un incarico prestigioso e impegnativo che sono certa saprà portare avanti con grande competenza e professionalità. Viterbo ha una solida e radicata tradizione agricola e lo stesso settore agricolo è uno dei pilastri fondamentali della nostra economia e dell'identità del nostro territorio. L'esperienza e l'impegno del neo direttore in questo campo, in questa delicata fase tra cambiamento climatico e transizione verso pratiche più sostenibili, rappresentano un prezioso valore aggiunto per la valorizzazione e la promozione dei nostri prodotti locali e la tutela dei nostri agricoltori. Buon lavoro al direttore Marconi e un ringraziamento a Sara Paraluppi che lo ha preceduto, con la quale abbiamo più volte collaborato in occasione di eventi e iniziative cittadine», conclude Frontini.

