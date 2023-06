CIVITA CASTELLANA – «Non tutti sanno che da qualche mese anche il Comune di Civita Castellana, partendo da una nostra iniziativa in consiglio comunale, si è dotato del regolamento che disciplina la costituzione ed il funzionamento dei comitati di quartiere». A darne notizia è il consigliere comunale pentastellato Valerio Biondi.

«I comitati di quartiere, apolitici, rappresentano una grande opportunità di coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita sociale, economica ed anche istituzionale nel proprio comune - spiega Biondi - , in grado di affrontare e portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le problematiche che riguardano il proprio quartiere ma anche di proporre iniziative ed interventi migliorativi e di sviluppo del quartiere stesso». «Molti sono stati i contatti in queste settimane con cittadini incuriositi da questa nuova opportunità e per questo motivo abbiamo deciso di iniziare una serie di incontri, uno in ogni quartiere, per spiegare esattamente cosa sono i comitati di quartiere, come si costituiscono e cosa possono fare. Partiremo sabato primo luglio, alle ore 17,00, dal centro storico ed invitiamo tutti i cittadini alla sala Pablo Neruda in corso Bruno Buozzi rimarcando un elemento essenziale ovvero che i comitati di quartiere sono apolitici e che la nostra vuole essere un’iniziativa informativa e stimolante affinché si utilizzi questo importante strumento», conclude il consigliere.