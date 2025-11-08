M i l a n o , 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P e r f a v o r i r e l a m a t e r n i t à e d e s s e r e s e m p r e p i u ̀ v i c i n i a l l e d o n n e e a l l e m a m m e l ’ I n p s r i l a s c e r à a b r e v e i l p o r t a l e d e l l a f a m i g l i a e d e l l a g e n i t o r i a l i t à . L o h a a n n u n c i a t o i l p r e s i d e n t e d i I n p s , G a b r i e l e F a v a , i n t e r v e n e n d o a M i l a n o a E l l e A c t i v e , i l F o r u m d e l l e D o n n e , i n t e r v i s t a t o d a l l a d i r e t t r i c e M a n u e l a R a v a s i o . “ L ’ I n p s s t a c a m b i a n d o p e l l e : d a e n t e e r o g a t o r e a c o m p a g n o d i v i t a d e l l e p e r s o n e . C o n l a n u o v a A p p I n p s , i l s i s t e m a M y I n p s e i l P o r t a l e G i o v a n i , o g g i u n a r a g a z z a c h e s t u d i a , l a v o r a o s i p r e n d e c u r a d e i p r o p r i c a r i p u ò a c c e d e r e a i p r o p r i d i r i t t i d a l t e l e f o n o , i n p o c h i m i n u t i . S e n z a p i ù d o v e r s c e g l i e r e t r a u n a f i l a a l l o s p o r t e l l o e u n ’ o r a d i l a v o r o o d i c u r a - h a a f f e r m a t o F a v a - P e r u n a d o n n a , o g n i o r a c o n t a : t r a l a v o r o , s t u d i o , f i g l i , g e n i t o r i . E o g n i m i n u t o g u a d a g n a t o è l i b e r t à r i c o n q u i s t a t a . P e r q u e s t o s t i a m o l a v o r a n d o p e r c h é i d i r i t t i n o n c o s t i n o p i ù t e m p o d i v i t a . P e r c h é l a b u r o c r a z i a n o n s i a m a i u n o s t a c o l o , m a u n a l l e a t o ” . P o i s u s o l l e c i t a z i o n e d e l l a g i o r n a l i s t a F a v a h a a n t i c i p a t o i l l a n c i o d e l p o r t a l e d e l l e f a m i g l i e : “ P r o p r i o p e r s e m p l i f i c a r e l a v i t a d e l l e f a m i g l i e s t i a m o p e r l a n c i a r e i l P o r t a l e d e l l a F a m i g l i a e d e l l a G e n i t o r i a l i t à : u n u n i c o s p a z i o d i g i t a l e c h e r a c c o g l i e r à s e r v i z i , i n f o r m a z i o n i e o p p o r t u n i t à p e n s a t e p e r l e m a m m e , p e r i p a p à e p e r c h i o g n i g i o r n o c o s t r u i s c e i l f u t u r o d e l P a e s e . M a l a v e r a r i v o l u z i o n e è c u l t u r a l e . I n I n p s s t i a m o c a m b i a n d o m e n t a l i t à : p a s s i a m o d a u n w e l f a r e c e n t r a t o s u l l a p r e s t a z i o n e a u n w e l f a r e c e n t r a t o s u l l a p e r s o n a . U n w e l f a r e c h e a c c o m p a g n a g l i e v e n t i d e l l a v i t a — n a s c i t a , f a m i g l i a , g e n i t o r i a l i t à , s c u o l a , l a v o r o , c u r a , p e n s i o n e — p e r c h é o g n i f a s e m e r i t a a t t e n z i o n e , s o s t e g n o e f i d u c i a . U n w e l f a r e c h e n o n s i l i m i t a a e r o g a r e , m a c h e a s c o l t a , c o m p r e n d e e a c c o m p a g n a . È q u e s t o i l n u o v o v o l t o d e l l ’ I n p s : u n ’ I s t i t u z i o n e c h e g u i d a i l c a m b i a m e n t o , m e t t e n d o l e p e r s o n e e l e l o r o v i t e a l c e n t r o d i o g n i s c e l t a " . R i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u l l a p e n s i o n e d e i g i o v a n i F a v a i n f i n e h a d e t t o : “ C e r t o c h e l a a v r a n n o . I l b i l a n c i o d e l 2 0 2 4 d e l l ’ I n p s s i c h i u d e c o n u n s a l d o p o s i t i v o d i 1 5 m i l i a r d i , m a i l d a t o m i g l i o r e è u n i n c r e m e n t o c o n t r i b u t i v o d e l 5 , 5 % , q u e s t o p e r c h é i g i o v a n i s t a n n o r i s p o n d e n d o b e n e , p e r c h é a b b i a m o i n t r o d o t t o s t r u m e n t i c o n c r e t i . A b b i a m o c e r c a t o d i t u t e l a t e t u t t i i n o s t r i r a g a z z i , a n c h e a l l ’ e s t e r o . M a a l o r o d i c o a n c h e ' g u a r d a t e o r a i l v o s t r o e s t r a t t o c o n t o c o n t r i b u t i v o , n o n a s p e t t a t e i 6 0 a n n i ' . A i r a g a z z i o g g i m a n c a l a c o n s a p e v o l e z z a d i q u a n d o c o m i n c i a r e a c o n t r i b u i r e a l l a l o r o p e n s i o n e , m a l o r o s o n o a v v a n t a g g i a t i : p o t r a n n o u s u f r u i r e d i u n s i s t e m a p i ù e q u o e l o r o p o t r a n n o c o n t r i b u i r e d a s u b i t o a c o s t r u i r e i l l o r o f u t u r o " .