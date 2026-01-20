R o m a , 2 0 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - N e t f l i x h a a n n u n c i a t o u n a m o d i f i c a a l l a s u a o f f e r t a p e r l ' a c q u i s i z i o n e d i W a r n e r B r o s . D i s c o v e r y , ' s e m p l i f i c a n d o ' l e c o n d i z i o n i d e l l ' o p e r a z i o n e , a d e s s o p r e v i s t a a l l a s t e s s a c i f r a m a c o n u n p a g a m e n t o i n t e r a m e n t e i n c o n t a n t i p e r 2 7 , 7 5 d o l l a r i p e r a z i o n e . U n a m o s s a e v i d e n t e m e n t e m i r a t a a d a c c e l e r a r e l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e g l i a z i o n i s t i d e l l ' i c o n i c o s t u d i o c i n e m a t o g r a f i c o . L ' a c c o r d o r i v i s t o p r o p o s t o d a N e t f l i x – l a c u i o f f e r t a è s t a t a p r e f e r i t a d a W B D a u n a c o n t r o f f e r t a d i P a r a m o u n t – m i r a a d a c c e l e r a r e " i l p r o c e s s o v e r s o i l v o t o d e g l i a z i o n i s t i " e n t r o a p r i l e , h a d i c h i a r a t o i l c o l o s s o d e l l o s t r e m i n g c h e e v i d e n z i a c o m e i n q u e s t o m o d o c i s a r à " m a g g i o r e c e r t e z z a s u l v a l o r e c h e g l i a z i o n i s t i d i W B D r i c e v e r a n n o a l c l o s i n g , e l i m i n a n d o l a v a r i a b i l i t à b a s a t a s u l m e r c a t o " . G l i a z i o n i s t i d i W B D - s i s p i e g a - r i c e v e r a n n o a n c h e i l v a l o r e a g g i u n t i v o d e l l e a z i o n i d i D i s c o v e r y G l o b a l a s e g u i t o d e l l a s u a s e p a r a z i o n e d a W B D . L a t r a n s a z i o n e s a r à f i n a n z i a t a a t t r a v e r s o u n a c o m b i n a z i o n e d i l i q u i d i t à d i s p o n i b i l e , l i n e e d i c r e d i t o d i s p o n i b i l i e f i n a n z i a m e n t i i m p e g n a t i . P e r s u p p o r t a r e q u e s t a t e m p i s t i c a a c c e l e r a t a , W B D h a p r e s e n t a t o o g g i l a s u a d i c h i a r a z i o n e p r e l i m i n a r e d i d e l e g a a l l a S E C . " I l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d i W a r n e r B r o s . c o n t i n u a a s o s t e n e r e e r a c c o m a n d a r e a l l ' u n a n i m i t à l a n o s t r a t r a n s a z i o n e , e s i a m o c e r t i c h e p o r t e r à i l m i g l i o r r i s u l t a t o p e r g l i a z i o n i s t i , i c o n s u m a t o r i , i c r e a t o r i e l a c o m u n i t à d e l l ' i n t r a t t e n i m e n t o i n g e n e r a l e " , h a d i c h i a r a t o T e d S a r a n d o s , c o - C E O d i N e t f l i x .