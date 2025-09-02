R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I n s i e m e p e r a v v i a r e a z i o n i c o n c r e t e n e l s e g n o d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . È s u q u e s t a a f f e r m a z i o n e c h e s i b a s a i l P r o t o c o l l o d ’ I n t e s a s i g l a t o f r a C o o p e l a F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n e c h e v i e n e u f f i c i a l i z z a t o a R o m a n e i p r i m i g i o r n i d i s e t t e m b r e 2 0 2 5 . I n p r o g r a m m a u n a s e r i e d i a t t i v i t à p e r a f f e r m a r e l a c u l t u r a d e l r i s p e t t o , p r o m u o v e r e l ’ e d u c a z i o n e a g l i a f f e t t i , a f f r o n t a r e e s u p e r a r e l e c r i t i c i t à n e l l e r e l a z i o n i d i g e n e r e e v a l o r i z z a r e r e l a z i o n i p a r i t a r i e . U n a c o l l a b o r a z i o n e f r a d u e r e a l t à d i v e r s e , m a c h e h a n n o u n a i d e n t i c a f i n a l i t à . P e r C o o p l ’ a c c o r d o e n t r a a p i e n o t i t o l o n e l l a c a m p a g n a s u l l ’ e d u c a z i o n e a l l e r e l a z i o n i “ D i r e , f a r e , a m a r e ” l a n c i a t a l o s c o r s o m a r z o c o n u n a i n d a g i n e s v o l t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n N o m i s m a s u l p e r c e p i t o d a g l i i t a l i a n i s u l t e m a e s u l l a n e c e s s i t à d e l l ’ o b b l i g a t o r i e t à d i q u e s t a e d u c a z i o n e n e l l a s c u o l a s u c u i i l 7 0 % d e l c a m p i o n e i n t e r v i s t a t o s i è e s p r e s s o f a v o r e v o l m e n t e . P e r l a F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n u n ’ o c c a s i o n e p e r a l l a r g a r e l o s p e t t r o d e l l e s u e c o l l a b o r a z i o n i g i à i n e s s e r e a v v i c i n a n d o s i a l m o n d o d e l l ’ i m p r e s a s e p p u r p a r t i c o l a r e c o m e è u n ’ i m p r e s a c o o p e r a t i v a . S u t u t t o s p i c c a l a p a r o l a “ p r e v e n z i o n e ” , o v v e r o a g i r e p r e v e n t i v a m e n t e c o s t r u e n d o p r o g e t t i f o r m a t i v i , a l i m e n t a n d o c o n s a p e v o l e z z a e s e n s i b i l i t à a a m p i o r a g g i o . A d e s s e r e c o i n v o l t i n e l l ’ o p e r a z i o n e i n p r i m a i s t a n z a i d i p e n d e n t i d i C o o p e a s e g u i r e i s o c i e i s e m p l i c i c o n s u m a t o r i n e i p r o p r i p u n t i v e n d i t a . I n u m e r i s o n o s i g n i f i c a t i v i ; C o o p è u n a r e t e d i 7 2 i m p r e s e c o o p e r a t i v e i n d i p e n d e n t i c h e c o m p l e s s i v a m e n t e i m p i e g a n o q u a s i 5 8 . 0 0 0 d i p e n d e n t i e a s s o c i a n o 6 , 2 m i l i o n i d i s o c i c o n s u m a t o r i . G l i o l t r e 2 2 0 0 p u n t i v e n d i t a d i C o o p s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e s o n o f r e q u e n t a t i i n m e d i a d a 9 m i l i o n i d i p e r s o n e o g n i s e t t i m a n a . I l p r o g e t t o p i l o t a d i f o r m a z i o n e , i n a v v i o i l 3 0 s e t t e m b r e h a c o m e p i a z z a P a d o v a , l a c i t t à d o v e G i u l i a s t u d i a v a , e l a p r o v i n c i a e c o i n v o l g e c i r c a 1 5 0 d i p e n d e n t i c h e l a v o r a n o i n 5 n e g o z i d e l l ’ a r e a p a d o v a n a ; l a p r i m a a i m p e g n a r s i è C o o p A l l e a n z a 3 . 0 c h e i n s i e m e a C o o p R e n o c o p r e c o n l a p r o p r i a r e t e q u e l t e r r i t o r i o . S i p a r t e d a u n a i n d a g i n e p r e l i m i n a r e c h e h a l o s c o p o d i c h i a m a r e i p a r t e c i p a n t i a d u n a r i f l e s s i o n e i n d i v i d u a l e s o n d a n d o l e l o r o c o n o s c e n z e e p e r c e z i o n i s u l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . S e g u i r a n n o c i n q u e m o d u l i f o r m a t i v i i n c u i i f o r m a t o r i d i F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n s t i m o l e r a n n o i p a r t e c i p a n t i e d i a l o g h e r a n n o c o n l o r o p e r d i f f o n d e r e u n a p r i m a c o n s a p e v o l e z z a s u l t e m a d e l l a v i o l e n z a d i g e n e r e , p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a i n c l u s i v a , m o n i t o r a r e e s e g n a l a r e e v e n t u a l i c r i t i c i t à e i m p a r a r e a r i c o n o s c e r e c o m p o r t a m e n t i i n a p p r o p r i a t i f i n o a l l e v e r e e p r o p r i e m o l e s t i e . U n p e r c o r s o r i v o l t o a l l a p e r s o n a p i ù c h e a l d i p e n d e n t e c h e s i a r t i c o l a i n v a r i s t e p d i a v a n z a m e n t o p r o g r e s s i v o . U n a s o r t a d i t e s t c h e s e r v i r à a c o s t r u i r e u n m o d e l l o r e p l i c a b i l e e a d a t t a b i l e a d a l t r e r e a l t à c o o p e r a t i v e f i n o a d i v e n t a r e u n m o d e l l o n a z i o n a l e a d i s p o s i z i o n e d i t u t t e l e a l t r e C o o p e r a t i v e m a , g r a z i e a F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n , a n c h e a d i s p o s i z i o n e d i a l t r e r e a l t à n e i t e r r i t o r i . I n f a t t i , d a q u i p r e n d e v i t a a n c h e l a c o s t r u z i o n e d i u n “ M a n i f e s t o c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e ” f r u t t o d i u n g r u p p o d i l a v o r o p a r t e c i p a t o d e l q u a l e f a p a r t e a n c h e C o o p e c h e s a r à p o i c o n d i v i s o c o n q u a l s i a s i a l t r o e n t e , o r g a n i s m o , i m p r e s a v o g l i a i m p e g n a r s i a t a l p r o p o s i t o . M a i l P r o t o c o l l o c o n t e m p l a a n c h e i n i z i a t i v e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t e a s o c i e c o n s u m a t o r i e i l m e s e d i n o v e m b r e 2 0 2 5 s a r à d e d i c a t o a u n a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e a d h o c p e r s o s t e n e r e i p r o g e t t i e l e a t t i v i t à d e l l a F o n d a z i o n e c o n l a d i f f u s i o n e n e l l e c o o p e r a t i v e d i q u a s i 9 0 . 0 0 0 b o r s e d i t e l a c h e r i p o r t a n o u n d i s e g n o d i G i u l i a c o n c e s s o d a l l a F o n d a z i o n e e d i c u i p a r t e d e l r i c a v a t o a n d r à a l o r o f a v o r e p e r s o s t e n e r e u l t e r i o r i n u o v e a t t i v i t à . L a p r e s e n t a z i o n e d e l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a è s t a t a a n c h e l ’ o c c a s i o n e c o l t a d a C o o p p e r a n n u n c i a r e i l s o s t e g n o a l l a r a c c o l t a d i f i r m e n e c e s s a r i e a p r e s e n t a r e l a P r o p o s t a d i L e g g e d i I n i z i a t i v a P o p o l a r e p e r l ’ i s t i t u z i o n e d e l s e r v i z i o p u b b l i c o n a z i o n a l e d i p s i c o l o g i a ( e n t r o i l 1 0 d i c e m b r e , o b i e t t i v o m i n i m o 5 0 . 0 0 0 a d e s i o n i ) . L a c a m p a g n a d i s o s t e g n o “ D i r i t t o a s t a r e b e n e ” a r r i v e r à n e i p u n t i v e n d i t a C o o p a o t t o b r e e v e d r à i s o c i C o o p a f i a n c o d e i v o l o n t a r i d e l C o m i t a t o P r o m o t o r e p e r r a c c o g l i e r e f i r m e p a r t e n d o d a l p r e s u p p o s t o c h e l ’ a s s i s t e n z a p s i c o l o g i c a è u n d i r i t t o . I n p a r t i c o l a r e , l a c o l l a b o r a z i o n e n a s c e p e r c h é l a p r o p o s t a d i l e g g e c o n t e m p l a l a n e c e s s i t à d e l l ’ e d u c a z i o n e a l l e r e l a z i o n i n e l l e s c u o l e o b b l i g a t o r i a e p e r m a n e n t e g a r a n t i t a a p p u n t o d a l l a p r e s e n z a d e l l o p s i c o l o g o . U n a p r e s e n z a c h e p e r a l t r o r i s u l t a p a r t i c o l a r m e n t e g r a d i t a d a u n g e n i t o r e s u d u e i n t e r p e l l a t o n e l l a s u r v e y d e l l o s c o r s o f e b b r a i o “ L a s c u o l a d e g l i a f f e t t i ” c h e i m m a g i n a i l p e r c o r s o d e l l ’ e d u c a z i o n e a l l e r e l a z i o n i g i à d a l l a s c u o l a e l e m e n t a r e e a f f i d a t o a p p u n t o a f i g u r e p r o f e s s i o n a l i l e c u i c a p a c i t à e c o n o s c e n z e s o n o r i c o n o s c i u t e . E s e v o l e s s i m o a v e r e l a c a r t i n a t o r n a s o l e t r a c o l o r o , s e p p u r u n a m i n o r a n z a , c h e n o n v o g l i o n o l ’ e d u c a z i o n e a l l e r e l a z i o n i c o m e m a t e r i a s c o l a s t i c a o b b l i g a t o r i a i l m o t i v o p r i n c i p a l e e v i d e n z i a t o n e l l a s t e s s a s u r v e y p e r i l 4 9 % è p r o p r i o i l t i m o r e c h e p o s s a e s s e r e t r a t t a t a c o n s u p e r f i c i a l i t à . T r a i b a n c h i , i n s o m m a , m o l t e c o m p e t e n z e r i c h i e s t e . U n a f o t o g r a f i a d e l l a r e a l t à c h e a p p a r e l o n t a n a d a l l e u l t i m e d i s p o s i z i o n i i n m a t e r i a p r o m o s s e d a l M i n i s t r o d e l l ’ I s t r u z i o n e e d e l M e r i t o G i u s e p p e V a l d i t a r a c h e n o n a p r e s u l p r i n c i p i o d e l l ’ o b b l i g a t o r i e t à d i q u e s t a m a t e r i a ( l ’ I t a l i a è u n o d e i p o c h i P a e s i e u r o p e i a n o n a v e r l a ) e i n t r o d u c e i l v i n c o l o d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l e f a m i g l i e p e r q u e l l e i n i z i a t i v e d i f o r m a z i o n e s u q u e s t a m a t e r i a p e r a l t r o a c a r a t t e r e p u r a m e n t e e x t r a c u r r i c o l a r e e d u n q u e l a s c i a t e a l l a l i b e r a o f f e r t a d e i s i n g o l i i s t i t u t i s c o l a s t i c i . " S i a m o o r g o g l i o s i d i p r e s e n t a r e o g g i l ’ a c c o r d o s i g l a t o c o n F o n d a z i o n e C e c c h e t t i n c h e c o n s i d e r i a m o u n a l l e a t o i m p o r t a n t e n e l l a n o s t r a c a m p a g n a ' D i r e , f a r e , a m a r e ' , p a r t e d e l p r o g e t t o ' C l o s e t h e G a p ' v o l t o a l l ’ i n c l u s i o n e d i g e n e r e " , a f f e r m a M a u r a L a t i n i , p r e s i d e n t e C o o p I t a l i a : " C i s i a m o a d o p e r a t i p e r c o s t r u i r e a s s i e m e u n p e r c o r s o c o n c r e t o d i a t t i v i t à c h e c o i n v o l g a v a r i i n t e r l o c u t o r i i n u n ’ o p e r a z i o n e c o m p l e s s a m a n e c e s s a r i a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e i n c l u d a i l m o n d o d e l l a v o r o e d u n q u e l a p l a t e a d e i n o s t r i d i p e n d e n t i m a a p r e n d o c i a n c h e g r a z i e a l l a r e t e d e i n o s t r i p u n t i v e n d i t a a l l a s o c i e t à c i v i l e . D i f f o n d e r e u n a c u l t u r a c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e e a g i r e i n f o r m a p r e v e n t i v a è f o n d a m e n t a l e . I l d a t o a g g h i a c c i a n t e d e l 2 0 2 4 s e g n a l a 9 7 d o n n e u c c i s e d a p a r t n e r e f a m i l i a r i , u n a o g n i 3 , 7 g i o r n i . N o n d e v e s t u p i r e n e s s u n o c h e C o o p s i i m p e g n i i n t a l s e n s o a f i a n c o d e l l a F o n d a z i o n e e c h e a s s i e m e a l C o m i t a t o P r o m o t o r e s o s t e n g a l a P r o p o s t a d i L e g g e d i I n i z i a t i v a P o p o l a r e ' D i r i t t o a s t a r e b e n e ' p e r c h é C o o p è d a s e m p r e u n s o g g e t t o c o l l e t t i v o i n g r a d o d i c o n i u g a r e l o g i c h e e c o n o m i c h e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , i n q u e s t o c a s o i n s i e m e a e n t i e s o g g e t t i c o l l e t t i v i c h e o p e r a n o n e i t e r r i t o r i " . " L a c o l l a b o r a z i o n e c o n C o o p p e r n o i r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e " , a f f e r m a G i n o C e c c h e t t i n , p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n . " S i g n i f i c a p o r t a r e l a v o c e e l ’ i m p e g n o d e l l a F o n d a z i o n e n e i l u o g h i d i v i t a q u o t i d i a n a , f r e q u e n t a t i d a m i g l i a i a d i p e r s o n e . P r e v e n z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e n o n p o s s o n o r e s t a r e p a r o l e a s t r a t t e : d e v o n o t r a d u r s i i n e s p e r i e n z e c o n c r e t e e i n g e s t i s i m b o l i c i c h e l a s c i n o u n s e g n o . C o n q u e s t o s p i r i t o a v v i a m o l a f o r m a z i o n e p e r i d i p e n d e n t i e c o n d i v i d i a m o c o n s o c i e c o n s u m a t o r i l a c a m p a g n a d e l l e b o r s e d i t e l a c o n i l d i s e g n o d i G i u l i a . S o l o a t t r a v e r s o a l l e a n z e a m p i e e t r a s v e r s a l i p o s s i a m o c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù c o n s a p e v o l e , c a p a c e d i r i c o n o s c e r e i s e g n a l i d e l l a v i o l e n z a e d i p r o m u o v e r e r e l a z i o n i b a s a t e s u l r i s p e t t o r e c i p r o c o " .