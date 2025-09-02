R o m a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e C o o p c i o c c u p i a m o d i v i o l e n z a d i g e n e r e i n m a n i e r a s p e c i f i c a f i n d a l l ’ i n i z i o d e l l a c a m p a g n a ' C l o s e t h e G a p ' p e r l ' i n c l u s i o n e e l a p a r i t à d i g e n e r e , s o s t e n e n d o l e d o n n e v i t t i m e e i c e n t r i d i a c c o g l i e n z a . Q u e s t ’ a n n o a b b i a m o f a t t o u n u n p a s s o i n a v a n t i a c u i t e n i a m o m o l t o : o l t r e a l l ’ a i u t o d i r e t t o a c h i è v i t t i m a d i v i o l e n z a , v o g l i a m o o c c u p a r c i a t t i v a m e n t e d e l l a p r e v e n z i o n e , p e r c h é s o l o c o s ì s i p u ò s p e r a r e d i r i d u r r e d a v v e r o l a v i o l e n z a . P e r q u e s t o a m a r z o 2 0 2 5 a b b i a m o l a n c i a t o l a c a m p a g n a ' D i r e , F a r e , A m a r e ' p e r p r o m u o v e r e u n ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a e r e l a z i o n i s a n e , s o p r a t t u t t o t r a i g i o v a n i " . S o n o l e p a r o l e d i M a u r a L a t i n i , p r e s i d e n t e C o o p I t a l i a , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a C o o p - F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n a P a l a z z o G r a z i o l i a R o m a . " I n q u e s t o q u a d r o p r e s e n t i a m o l ’ a c c o r d o c o n l a F o n d a z i o n e G i u l i a C e c c h e t t i n e a v v i a m o u n p r o g e t t o p i l o t a a P a d o v a n e i n o s t r i c i n q u e n e g o z i , c o n f o r m a z i o n e d i r e t t a p e r i d i p e n d e n t i . È u n p e r c o r s o c h e c i p e r m e t t e r à d i c o s t r u i r e s t r u m e n t i r e p l i c a b i l i a n c h e i n a l t r e i m p r e s e . C o m e C o o p - c o n c l u d e L a t i n i - a n n u n c i a m o i n o l t r e i l s o s t e g n o a l l a p e t i z i o n e p o p o l a r e p e r p o r t a r e l ’ e d u c a z i o n e a f f e t t i v a n e l l e s c u o l e , c o n l a p r e s e n z a d i p s i c o l o g i q u a l i f i c a t i , a t t r a v e r s o u n a r a c c o l t a f i r m e n e i n o s t r i p u n t i v e n d i t a d a s e t t e m b r e a n o v e m b r e " .