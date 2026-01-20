R o m a , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - V i c e n z a o r o J a n u a r y h a c h i u s o o g g i l ’ e d i z i o n e c o n g l i S t a t i U n i t i i n t e s t a a i v i s i t a t o r i e s t e r i . L a p e r c e n t u a l e c o m p l e s s i v a d e l l e p r e s e n z e s t r a n i e r e s i a t t e s t a a l 6 0 % d e l t o t a l e , i n l i n e a c o n l ’ e d i z i o n e r e c o r d d e l g e n n a i o d e l l o s c o r s o a n n o . A c c a n t o a g l i U s a , i n v e t t a R e g n o U n i t o , I n d i a e G e r m a n i a . I l b u s i n e s s h u b d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) c o n f e r m a l a s u a c a p a c i t à d i s e l e z i o n a r e l e m i g l i o r i a z i e n d e d e l m a d e i n I t a l y e i n t e r n a z i o n a l i l u n g o t u t t a l a f i l i e r a d e l l ’ i n d u s t r i a d e l g i o i e l l o , i n u n c o n t e s t o s e g n a t o d a l l ’ i n s t a b i l i t à d e l p r e z z o d e i m e t a l l i p r e z i o s i e d a l l e t e n s i o n i s u l c o m m e r c i o g l o b a l e . U l t e r i o r e l e v a s t r a t e g i c a d e l s u c c e s s o , l a c o l l a b o r a z i o n e c o n I c e A g e n z i a , c h e h a p o r t a t o o l t r e 5 6 0 b u y e r d i a l t o p r o f i l o a l s a l o n e d e l g i o i e l l o . T u t t a l a c o m m u n i t y d e l g i o i e l l o s i m u o v e l u n g o l e r o t t e i n t e r n a z i o n a l i p e r V i c e n z a o r o . T r a i 1 3 0 P a e s i p r e s e n t i , i m e r c a t i p i ù i n c r e s c i t a , o l t r e a g l i S t a t i U n i t i , s i c o n f e r m a n o T u r c h i a , I n d i a , S p a g n a , F r a n c i a , R e g n o U n i t o e G e r m a n i a , c h e i n s i e m e c o s t i t u i s c o n o i b a c i n i p r i n c i p a l i p e r l ’ i n d u s t r i a d e l g i o i e l l o . I n p a r t i c o l a r e , g l i S t a t i U n i t i r a p p r e s e n t a n o i l 7 % d e l l a v i s i t a z i o n e e s t e r a c o m p l e s s i v a , c o n f e r m a n d o s i m e r c a t o s t r a t e g i c o p e r l ’ o f f e r t a i t a l i a n a e i n t e r n a z i o n a l e p r e s e n t e i n f i e r a . A c c a n t o a i m e r c a t i c o n s o l i d a t i , e m e r g o n o d i n a m i c h e d i c r e s c i t a s i g n i f i c a t i v e i n P a e s i c o m e S e r b i a , L i t u a n i a e K a z a k i s t a n c h e c r e s c o n o c o m p l e s s i v a m e n t e d e l 6 0 % . P e r f o r m a n c e s i g n i f i c a t i v e s i r e g i s t r a n o a n c h e i n A s i a c o n I n d i a ( + 4 0 % ) e C i n a ( + 2 0 % ) . I n E u r o p a o c c i d e n t a l e , m e r c a t i m a t u r i c o m e F r a n c i a e R e g n o U n i t o c r e s c o n o r i s p e t t i v a m e n t e d e l 2 3 % e 1 2 % c o n s e g n a l i d i u l t e r i o r e r a f f o r z a m e n t o . I l q u a d r o c o m p l e s s i v o r e s t i t u i s c e l ’ i m m a g i n e d i u n a m a n i f e s t a z i o n e c a p a c e n o n s o l o d i c o n s o l i d a r e i m e r c a t i s t o r i c i , m a a n c h e d i a p r i r e n u o v e r o t t e d i s v i l u p p o . " A n c o r a u n a v o l t a , V i c e n z a o r o h a p r o m o s s o f o r m a z i o n e , c u l t u r a d ’ i m p r e s a , i n f o r m a z i o n e e c o n o m i c a : c o s ì i b u y e r h a n n o t r o v a t o t u t t a l a f i l i e r a , e l e i m p r e s e t u t t e l e e s p e r i e n z e a b i l i t a n t i p e r c o m p e t e r e s u i m e r c a t i . C i n q u e a n n i f a , l ’ a c c e n t o c a d e v a s u l l e p o t e n z i a l i t à d e i c a n a l i d i g i t a l i p e r q u e s t a i n d u s t r y , o g g i s u l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i p r o d u t t i v i p e r b i l a n c i a r e i l c o s t o d e l l e m a t e r i e p r i m e . E q u e s t o è u n e s e m p i o d i q u e l c h e i n t e n d i a m o c o n p e o p l e , p r o d u c t , p l a c e s " , s o t t o l i n e a M a t t e o F a r s u r a , a c a p o d e l l e f i e r e o r a f e d i I e g . P r o t a g o n i s t i , i n s i e m e a V i c e n z a o r o , l a l e a d e r s h i p i n d i s c u s s a d i T . G o l d p e r l e t e c n o l o g i e , c h e d a s e t t e m b r e d e b u t t e r à n e l p e r i m e t r o d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o c o l c o m p l e t a m e n t o d e l n u o v o p a d i g l i o n e , e l o s t r a o r d i n a r i o s u c c e s s o d i p u b b l i c o p e r V o V i n t a g e , m o s t r a m e r c a t o p e r l ’ o r o l o g i o d i s e c o n d o p o l s o e l a g i o i e l l e r i a d ’ e p o c a . S u c c e s s o c h e s i e s t e n d e a l d e b u t t o d e i V o A w a r d s , c h e h a n n o p r e m i a t o t r a d i z i o n e m a n u a l e a r t i g i a n a u n i t a a l d e s i g n e c a p a c i t à d i u t i l i z z a r e n u o v e l e g h e e m a t e r i a l i . C o s ì c o m e p r o t a g o n i s t a è s t a t a C i b j o , l a C o n f e d e r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ o r e f i c e r i a , c h e h a g i à s c e l t o V i c e n z a p e r i l s u o p r o s s i m o c o n g r e s s o m o n d i a l e a s e t t e m b r e 2 0 2 6 . A l t a q u a l i t à c h e v i v e a n c h e n e l t e s s u t o d e l l a c i t t à , d u r a n t e i g i o r n i d i m a n i f e s t a z i o n e , g r a z i e a l V i O f f , i l f u o r i s a l o n e d i V i c e n z a o r o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m u n e d i V i c e n z a , c h e è s t a t o a p e r t o d a l “ G o l d e n T a l k ” i n f i e r a c o n o l t r e 6 5 0 s t u d e n t i p e r c o n o s c e r e l e o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e n e l m o n d o d e l l ’ o r e f i c e r i a e g i o i e l l e r i a . I e g r i n g r a z i a t u t t i g l i e s p o s i t o r i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l s u c c e s s o d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 e t u t t i i p a r t n e r d i m a n i f e s t a z i o n e : i l M i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , I c e A g e n z i a , C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , C o n f a r t i g i a n a t o O r a f i , C o n f c o m m e r c i o F e d e r p r e z i o s i , C n a O r a f i , C l u b d e g l i O r a f i I t a l i a , C o n f i m i I n d u s t r i a C a t e g o r i a O r a f a e d A r g e n t i e r a , A s s o g e m m e , A s s o c o r a l , A f e m o – A s s o c i a z i o n e F a b b r i c a n t i E s p o r t a t o r i M a c c h i n a r i p e r O r e f i c e r i a e l e r a p p r e s e n t a n z e i s t i t u z i o n a l i d i R e g i o n e S i c i l i a e R e g i o n e C a m p a n i a . C o n t r i b u i s c o n o a l l ’ a g e n d a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e a n c h e a u t o r e v o l i r e a l t à i n t e r n a z i o n a l i : C i b j o – C o n f e d e r a z i o n e M o n d i a l e d e l l a G i o i e l l e r i a , G j e p c I n d i a - G e m a n d J e w e l l e r y E x p o r t P r o m o t i o n C o u n c i l , H k j j a - H o n g K o n g J e w e l l e r y & J a d e M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , e F r a n c é c l a t t r a g l i a l t r i . V i c e n z a o r o e T . G o l d d a n n o a p p u n t a m e n t o a l l a c o m m u n i t y i n t e r n a z i o n a l e d a l 4 a l l ’ 8 s e t t e m b r e p r o s s i m i i n u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a c h e s i p r e s e n t e r à r i n n o v a t o , V o V i n t a g e d a l 4 a l 7 s e t t e m b r e . L a J e w e l l e r y A g e n d a d i I e g p r o s e g u e c o n O r o a r e z z o d a l 9 a l 1 2 m a g g i o , S I J E a S i n g a p o r e d a l 9 a l 1 2 l u g l i o e J g t d a D u b a i d a l 2 7 a l 2 9 o t t o b r e . E i n f i n e i n a u t u n n o c o n i l V a l e n z a G e m F o r u m e i l S u m m i t d e l G i o i e l l o I t a l i a n o d i A r e z z o .