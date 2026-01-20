W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p h a a f f e r m a t o c h e v o r r e b b e v e d e r e l a l e a d e r d e l l ' o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n a M a r í a C o r i n a M a c h a d o " c o i n v o l t a " i n q u a l c h e m o d o n e l l a l e a d e r s h i p d e l P a e s e . " U n a d o n n a i n c r e d i b i l m e n t e g e n t i l e , h a f a t t o a n c h e u n a c o s a i n c r e d i b i l e , c o m e s a p e t e " , h a d e t t o T r u m p a u n a s a l a p i e n a d i g i o r n a l i s t i a l l a C a s a B i a n c a . " P o s s i a m o c o i n v o l g e r l a i n q u a l c h e m o d o " , h a a g g i u n t o p a r l a n d o i n c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a .