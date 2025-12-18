( T e c n o l o g i a ) - V a u l t i c a D a t a C e n t e r s ( « V a u l t i c a » ) , i l n u o v o l e a d e r p a n e u r o p e o s p e c i a l i z z a t o i n s e r v i z i d i c o l o c a t i o n a z i e n d a l e , a n n u n c i a l a n o m i n a d i R o g e r S e m p r i n i a G r o u p C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r ( C C O ) . Q u e s t a m o s s a s t r a t e g i c a d e l l ' a z i e n d a , s o s t e n u t a d a p r i v a t e e q u i t y , n a s c e p e r a c c e l e r a r e u l t e r i o r m e n t e l ' e s p a n s i o n e , p e r s e g u i r e a c q u i s i z i o n i e g a r a n t i r e u n a f o r t e c r e s c i t a e u n s u c c e s s o d u r a t u r o i n t u t t a l a r e g i o n e E M E A . N e l s u o r u o l o d i G r o u p C C O , R o g e r S e m p r i n i a v r à l a r e s p o n s a b i l i t à d i g u i d a r e l a s t r a t e g i a c o m m e r c i a l e d i V a u l t i c a D a t a C e n t e r s n e i p r i n c i p a l i m e r c a t i e u r o p e i , c o n r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a p e r D a n i m a r c a , I t a l i a , N o r v e g i a , S v e z i a e S v i z z e r a . R o g e r S e m p r i n i p o r t a i n d o t e o l t r e 3 0 a n n i d i e s p e r i e n z a e s e c u t i v a i n r u o l i d i a l t a d i r i g e n z a n e l s e t t o r e t e c n o l o g i c o , s i a i n S v i z z e r a c h e n e l l ' a r e a E M E A . L a s u a c a r r i e r a è f o c a l i z z a t a s u l l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i e s u i d a t a c e n t e r , c o n u n e x p e r t i s e a p p r o f o n d i t o c h e s p a z i a d a l c o l o c a t i o n e i n t e r c o n n e c t i o n a l c l o u d c o m p u t i n g , i m a n a g e d s e r v i c e s e l ' e s t e r n a l i z z a z i o n e I C T e B P O . R o g e r S e m p r i n i , G r o u p C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r ( C C O ) V a u l t i c a P r i m a d i u n i r s i a V a u l t i c a , S e m p r i n i h a t r a s c o r s o d i e c i a n n i i n E q u i n i x c o m e M a n a g i n g D i r e c t o r S w i t z e r l a n d e G r o u p V i c e P r e s i d e n t , r i c o p r e n d o a n c h e r u o l i i n t e r n a z i o n a l i i n m e r c a t i c o m e I t a l i a , F i n l a n d i a e P o l o n i a . L a s u a e s p e r i e n z a p r e c e d e n t e i n c l u d e p o s i z i o n i d i r i l i e v o c o m e C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r d i S w i s s c o m I T S e r v i c e s A G e C E O d i F u j i t s u A G S w i t z e r l a n d . S h e r i f R i z k a l l a , C E O d i V a u l t i c a D a t a C e n t e r s , h a e s p r e s s o g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l a n o m i n a : " D o p o u n p r o c e s s o d i r i c e r c a e s t e s o e a p p r o f o n d i t o , s i a m o m o l t o l i e t i d i a v e r a t t r a t t o u n e s p e r t o c o s ì a l t a m e n t e c a p a c e n e i d a t a c e n t e r e n e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i c o m e R o g e r . B a s a n d o s i s u l l a n o s t r a u n i q u e v a l u e p r o p o s i t i o n e s u l l a f o r t e a t t e n z i o n e a i c l i e n t i e a i s e r v i z i , s a r à u n l e a d e r e c c e z i o n a l e c h e , i n s i e m e a l n o s t r o e c c e z i o n a l e t e a m V a u l t i c a , a i u t e r à a r a g g i u n g e r e g l i a m b i z i o s i o b i e t t i v i d i c r e s c i t a e s o d d i s f a z i o n e d e l c l i e n t e c h e c i s i a m o p r e f i s s a t i i n t u t t a E u r o p a . " V a u l t i c a D a t a C e n t e r s o p e r a a t t u a l m e n t e a t t r a v e r s o s e t t e d a t a c e n t e r i n t e r c o n n e s s i i n c i n q u e a r e e m e t r o p o l i t a n e c h i a v e ( M i l a n o , G i n e v r a , C o p e n a g h e n , S t o c c o l m a e O s l o ) . L a c l i e n t e l a è c o s t i t u i t a d a u n p o r t a f o g l i o e v a n t a u n p o r t f o l i o c l i e n t i d i v e r s i f i c a t o d i i m p r e s e b l u e - c h i p , i n c l u s i f o r n i t o r i d i t e l e c o m u n i c a z i o n i , s o c i e t à d i s e r v i z i I T , c l o u d p r o v i d e r e i s t i t u z i o n i f i n a n z i a r i e . L ' o f f e r t a d i V a u l t i c a s i d i s t i n g u e p e r g l i a m b i e n t i d i c o l o c a t i o n a l i m e n t a t i d a e n e r g i a r i n n o v a b i l e , c o s t r u i t i s u u n ' i n f r a s t r u t t u r a a l t a m e n t e e f f i c i e n t e . O l t r e a g l i a m b i e n t i f i s i c i , l ' a z i e n d a f o r n i s c e s e r v i z i d i c o n n e t t i v i t à e s e r v i z i o n - s i t e p e r s o n a l i z z a t i , g a r a n t e n d o a t u t t e l e a z i e n d e f l e s s i b i l i t à , s u p p o r t o d i r e t t o e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a i n u n c o n t e s t o d i s i c u r e z z a t o t a l e c o n t r o l e m i n a c c e a t t u a l i e f u t u r e .