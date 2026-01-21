( A d n k r o n o s ) - A R o m a l a c a m e r a a r d e n t e d e l l o s t i l i s t a V a l e n t i n o G a r a v a n i , m o r t o l u n e d ì 1 9 g e n n a i o . A l l e s t i t a p r e s s o P M 2 3 i n p i a z z a M i g n a n e l l i 2 3 a R o m a , s i p o t r à e n t r a r e g i o v e d ì 2 2 g e n n a i o d a l l e 1 1 a l l e 1 8 . M e r c o l e d ì t r a i p r i m i a d a r r i v a r e è s t a t o l ’ a s s e s s o r e a l l a c u l t u r a d e l C o m u n e d i R o m a , A l e s s a n d r o O n o r a t o e l a s t i l i s t a M a r i a G r a z i a C h i u r i , c h e h a c o l l a b o r a t o c o n V a l e n t i n o p e r t a n t o t e m p o . “ V a l e n t i n o h a i n c a r n a t o R o m a , è s t a t o i s p i r a t o d a R o m a e h a p o r t a t o R o m a n e l m o n d o . A v e v a u n a p e r s o n a l i t à n e l l a m o d a , m a a n c h e n e l l ’ a r t e . R o m a l o d o v r à r i c o r d a r e c o m e m e r i t a , g l i s i a m o i m m e n s a m e n t e g r a t i ” . C o s ì i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i e n t r a n d o a l l a c a m e r a a r d e n t e d i V a l e n t i n o . “ L a s u a f o n d a z i o n e , e q u e s t e m o s t r e c h e h a r e a l i z z a t o s o n o l ’ u l t i m o r e g a l o a l l a c i t t à . I s u o i c o l o r i , l a s u a l u c e , u n g r a n d e c h e h a p o r t a t o R o m a n e l m o n d o e R o m a l e è g r a t a e l o r i c o r d a c o n c o m m o z i o n e ” , h a a g g i u n t o i l p r i m o c i t t a d i n o d e l l a C a p i t a l e . “ I l n o s t r o P a e s e p i a n g e u n t a l e n t o u n i c o , n o n d i m e n t i c h e r e m o l a s u a g e n e r o s i t à v e r s o l a c a p i t a l e d ' I t a l i a ” , h a d e t t o O n o r a t o a g g i u n g e n d o : “ Q u e s t a f o n d a z i o n e è l ' u l t i m o a t t o d ' a m o r e c h e V a l e n t i n o e G i a m m e t t i h a n n o l a s c i a t o a l l a n o s t r a c i t t à , e s a r à s e m p r e p u n t o d i r i f e r i m e n t o d i f o r m a z i o n e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . “ U n a p e r s o n a s p e c i a l e , m a n c h e r à t a n t o , h o a v u t o i l p r i v i l e g i o d i e s s e r e v e s t i t a d a l u i , d i e s s e r e a n c h e u n ’ a m i c a , e d è u n ’ e m o z i o n e ” . C o s ì l ' é t o i l e E l e o n o r a A b b a g n a t o , a r r i v a t a i n p i a z z a M i g n a n e l l i . N e l l a c a m e r a a r d e n t e , d o v e s i p u ò e n t r a r e s e n z a f a r e a l c u n a r i p r e s a n é i n t e r v i s t a , i l c o l o r e s c e l t o p e r l ’ a l l e s t i m e n t o è i l b i a n c o : d a l l e r o s e - i l f i o r e p r e f e r i t o d a l l o s t i l i s t a c h e p u n t e l l a n o i l p e r c o r s o d i a r r i v o , a l l e p a r e t i , f i n o a l l ’ i n s t a l l a z i o n e a p p e s a c h e s c e n d e d a l s o f f i t t o r i c o p e r t a d i f i o r i b i a n c h i s o p r a i l f e r e t r o . A q u a n t o a p p r e n d e l ’ A d n k r o n o s , s i è t r a t t a t o d i u n d e s i d e r i o d e l l o s t e s s o s t i l i s t a , t r a t t a n d o s i d i u n o d e i s u o i c o l o r i p r e f e r i t i i n s i e m e a l c e l e b r e r o s s o . A l l ’ e s t e r n o d e l P a l a z z o i n p i a z z a M i g n a n e l l i c h e o s p i t a l a s u a F o n d a z i o n e e n e l l a c a m e r a a r d e n t e , t u t t o è c a n d i d o . A l l ’ i n t e r n o , n e l l ’ i n s t a l l a z i o n e s o s p e s a s u l s o f f i t t o c h e r i c a d e s u l f e r e t r o c o n f i o r i s t a b i l i z z a t i e d i s t o f f a c i s o n o p a p a v e r i , a n e m o n i , c a m e l i e , r o s e a v a l a n c h e , d a h l i e , d e l p h i n i u m , B o u g a n v i l l e . P e r i g i a r d i n i d i f i o r i v e r i a t e r r a c i s o n o i n v e c e r a n u n c o l i a n e m o n i , r o s e i n g l e s i , r o s e a v a l a n c h e , v i o l a c i o c c h e . F u o r i , c a m p e g g i a n o i n v e c e c o r o n e d i f i o r i b i a n c h i d a p a r t e d i D o n a t e l l a V e r s a c e , d e l s i n d a c o d i R o m a , d e l l ’ e q u i p a g g i o p r i v a t o d e l s u o y a c h t , d e l l ’ o s p e d a l e G e m e l l i e d e l t e a t r o d e l l ’ O p e r a d i R o m a . A l l ’ i n t e r n o , d a v a n t i a l l a b a r a d i c o l o r e c h i a r o , s e d u t i c i s o n o , t r a g l i a l t r i , l ’ a l t e r e g o e c o l l a b o r a t o r e d i u n a v i t a G i a n c a r l o G i a m m e t t i , i l c o m p a g n o d e l l o s t i l i s t a B r u c e H o e k s e m a e l o s t i l i s t a A l e s s a n d r o M i c h e l e . " C o s a m i h a c o l p i t o d i p i ù ? T a n t o a m o r e d a p a r t e d e l l a g e n t e . N o n m i a s p e t t a v o l ’ a f f e t t o d e l l a g e n t e c o s ì f o r t e , m i a s p e t t a v o i g i o r n a l i , m a n o n t u t t o q u e s t o a m o r e ” , h a d e t t o G i a m m e t t i c h e c o m m e n t a a n c h e i l t r i p u d i o d i b i a n c o o v u n q u e : “ I l b i a n c o e r a u n o d e i s u o i c o l o r i , e d e r a i l p i ù a d a t t o a q u e s t a o c c a s i o n e ” . " A b b i a m o c o m i n c i a t o q u a d e n t r o " , h a s o t t o l i n e a t o . Q u e s t o p a l a z z o , " h a r a p p r e s e n t a t o l a v i t a , d o v e s i a m o c r e s c i u t i , u n n i d o d a d o v e a b b i a m o s p i c c a t o i l v o l o m a t o r n a v a m o s e m p r e q u i ” . L a c a r a t t e r i s t i c a f o n d a m e n t a l e d i V a l e n t i n o e r a “ l ’ i n s i s t e n z a d i v o l e r i m b e l l i r e l a d o n n a , d e l l a q u a l e v o l e v a e l i m i n a r e a n c h e i p o s s i b i l i d i f e t t i a t t r a v e r s o i d e t t a g l i , q u e s t a è l a c h i a v e d e l s u o s u c c e s s o ” , h a a g g i u n t o . " I o s o n o a r r i v a t o q u i , q u a n d o V a l e n t i n o n o n c ' e r a g i à p i ù , n o n a b b i a m o a v u t o m o d o d i l a v o r a r e i n s i e m e p e r ò m i è s e m p r e s e m b r a t o u n a p e r s o n a d e l i c a t i s s i m a , g e n t i l e , a n c h e i r o n i c o " , l e p a r o l e d e l d i r e t t o r e c r e a t i v o d i V a l e n t i n o . “ P e n s o c h e s i a u n a g r a n d e p e r d i t a , u n g r a n d e u o m o , u n a p e r s o n a s t r a o r d i n a r i a , c r e d o p e r t u t t i - h a d e t t o d a l c a n t o s u o M i c h e l e - u n g r a n d e e s e m p i o d i p a s s i o n e e a m o r e . U n ' e r e d i t à g r a n d e d a p o r t a r e a v a n t i . M a n o n m i s e n t o d i p r e n d e r e i l s u o p o s t o , l u i è u n g r a n d e p a d r e f o n d a t o r e , o r a m a i è m i t o l o g i a p u r a , q u i n d i l o p e n s e r e m o c o m e u n e s s e r e m a g i c o . I o n o n h o l a v o r a t o c o n l u i , q u i n d i n o n m i a r r o g o n e s s u n t i p o d i d i r i t t o , p e r ò t o c c o l e s u e c o s e , a v o l t e a t t r a v e r s o l e s t a n z e d o v e l u i h a l a v o r a t o , e d è b e l l i s s i m o " . M o l t a c o m m o z i o n e a n c h e t r a l e p e r s o n e c o m u n i , c h e s i a v v i c i n a n o i n l a c r i m e a l f e r e t r o s a l u t a n d o i f a m i l i a r i e i c o l l a b o r a t o r i p i ù s t r e t t i . A l l ’ i n t e r n o d e l l a c a m e r a a r d e n t e , d o v e d a v a n t i a l f e r e t r o c a m p e g g i a u n a m a x i f o t o d e l l o s t i l i s t a , a r e n d e r e o m a g g i o a V a l e n t i n o c i s o n o a n c h e i d u e i c o n i c i c a r l i n i a m a t i s s i m i d a l l o s t i l i s t a , t e n u t i d a a l c u n i p a r e n t i . I f u n e r a l i d i V a l e n t i n o , d e c e d u t o a R o m a a 9 3 a n n i , s i t e r r a n n o i n v e c e v e n e r d ì 2 3 g e n n a i o , p r e s s o l a B a s i l i c a d i S a n t a M a r i a d e g l i A n g e l i e d e i M a r t i r i , i n p i a z z a d e l l a R e p u b b l i c a 8 a R o m a , a l l e 1 1 .