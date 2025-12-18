W a s h i n g t o n , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l 1 7 d i c e m b r e , s o t t o l a d i r e z i o n e d e l S e g r e t a r i o d e l l a G u e r r a P e t e H e g s e t h , l a J o i n t T a s k F o r c e S o u t h e r n S p e a r h a c o n d o t t o u n a t t a c c o c i n e t i c o l e t a l e s u u n ' i m b a r c a z i o n e g e s t i t a d a u n ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a , d e s i g n a t a c o m e t a l e , i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . L ' i n t e l l i g e n c e h a c o n f e r m a t o c h e l ' i m b a r c a z i o n e s t a v a t r a n s i t a n d o l u n g o u n a n o t a r o t t a d e l n a r c o t r a f f i c o n e l P a c i f i c o o r i e n t a l e e d e r a i m p e g n a t a i n o p e r a z i o n i d i n a r c o t r a f f i c o . I n t o t a l e , q u a t t r o n a r c o t e r r o r i s t i s o n o s t a t i u c c i s i e n e s s u n m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e è r i m a s t o f e r i t o " . L o h a r e s o n o t o s u X l o U s S o t h e r n C o m m a n d , p o s t a n d o u n v i d e o c h e m o s t r a i l m o m e n t o i n c u i i l m o t o s c a f o v i e n e c o l p i t o . O r d i n a t o d a l S e g r e t a r i o a l l a D i f e s a d e g l i S t a t i U n i t i P e t e H e g s e t h , l ' a t t a c c o p o r t a a q u a s i 1 0 0 i l n u m e r o d i p e r s o n e u c c i s e n e i r a i d s t a t u n i t e n s i d a s e t t e m b r e s u 2 6 i m b a r c a z i o n i – r i c o n o s c i u t i d a W a s h i n g t o n – n e l l ' O c e a n o P a c i f i c o o r i e n t a l e e n e i C a r a i b i . M e n t r e g l i e s p e r t i l e g a l i h a n n o a c c u s a t o g l i S t a t i U n i t i d i a v e r c o n d o t t o u n a c a m p a g n a d i e s e c u z i o n i e x t r a g i u d i z i a l i i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i , T r u m p h a g i u s t i f i c a t o g l i a t t a c c h i c o m e n e c e s s a r i p e r f e r m a r e i l f l u s s o d i d r o g a n e g l i S t a t i U n i t i p r o v e n i e n t e d a i c a r t e l l i d e l l a d r o g a , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i c o n s e d e i n V e n e z u e l a .