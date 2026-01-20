W a s h i n g t o n , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o n a l d T r u m p h a a p e r t o i l b r i e f i n g c o n l a s t a m p a a l l a C a s a B i a n c a a f f e r m a n d o c h e l ' a n n o a p p e n a t r a s c o r s o è s t a t o " u n p e r i o d o s t r a o r d i n a r i o " . " A b b i a m o f a t t o d i g r a n l u n g a p i ù d i q u a l s i a s i a l t r a a m m i n i s t r a z i o n e i n t e r m i n i m i l i t a r i , n e l p o r r e f i n e a l l e g u e r r e , n e l c o m p l e t a r l e . N e s s u n o h a m a i v i s t o n i e n t e d i s i m i l e " , h a d e t t o . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i h a p o i d e t t o : " S t o a n d a n d o i n u n p o s t o m e r a v i g l i o s o i n S v i z z e r a . S o n o s i c u r o c h e i n S v i z z e r a m i a s p e t t a n o c o n g r a n d e g i o i a " .