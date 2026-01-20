Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di avere in programma per oggi una chiamata "molto importante" con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa alla Casa Bianca, dopo che Trump ha invitato il presidente turco a unirsi al "Consiglio per la pace" per Gaza, insieme ai leader di Francia, Egitto e al presidente russo Vladimir Putin. Il presidente Usa non ha annunciato cosa intende discutere con Erdogan.
Usa: Trump, 'oggi ho in programma telefonata con Erdogan'
20 gennaio, 2026 • 20:50