R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o f a v o r e v o l e a l r i n v i o d e l l ’ a c c o r d o U e - M e r c o s u r , i n a t t e s a d i u n p a r e r e d e l l a C o r t e d i G i u s t i z i a , r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a m i o p e c h e r i s c h i a d i b l o c c a r e i l p e r c o r s o d i a p p r o v a z i o n e d e l t r a t t a t o e d i i n c r i n a r e l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a i n u n a f a s e g e o p o l i t i c a e s t r e m a m e n t e d e l i c a t a ” . C o s ì l e d e p u t a t e e i d e p u t a t i d e m o c r a t i c i d e l l a c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a , F o r a t t i n i , R o s s i , M a r i n o , R o m e o e V a c c a r i . “ L ’ E u r o p a - a g g i u n g o n o - s i t r o v a d i f r o n t e a u n p a s s a g g i o s t o r i c o c o m p l e s s o , s e g n a t o d a l r i t o r n o d e l l a c o m p e t i z i o n e t r a g r a n d i b l o c c h i , d a l r a f f o r z a r s i d i p o l i t i c h e p r o t e z i o n i s t i c h e e d a u n c l i m a i n t e r n a z i o n a l e s e m p r e p i ù i n s t a b i l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , r i n v i a r e d e c i s i o n i s t r a t e g i c h e s i g n i f i c a s c e g l i e r e l ’ i n d e b o l i m e n t o i n v e c e d e l l a r e s p o n s a b i l i t à . I l r i n v i o d e l l ’ a c c o r d o U e - M e r c o s u r è a n c o r a p i ù i n c o m p r e n s i b i l e s e s i g u a r d a a l l o s c e n a r i o t r a n s a t l a n t i c o . D i f r o n t e a l l a p r o s p e t t i v a d i u n r i t o r n o d i p o l i t i c h e p r o t e z i o n i s t i c h e n e g l i S t a t i U n i t i c o n D o n a l d T r u m p , l ’ U n i o n e e u r o p e a d o v r e b b e p r e s e n t a r s i c o m p a t t a , c r e d i b i l e e c a p a c e d i d e c i s i o n e . A l c o n t r a r i o , r i s c h i a d i a r r i v a r e d i v i s a e i m p r e p a r a t a , p r o p r i o q u a n d o a v r e b b e b i s o g n o d i r a f f o r z a r e l a p r o p r i a a u t o n o m i a s t r a t e g i c a " . " L ’ a c c o r d o U e - M e r c o s u r n o n è s o l o u n t r a t t a t o c o m m e r c i a l e : è u n a s c e l t a g e o p o l i t i c a c h e p u ò r a f f o r z a r e i l r u o l o g l o b a l e d e l l ’ E u r o p a , c o s t r u e n d o i l p i ù g r a n d e s p a z i o d i l i b e r o s c a m b i o a l m o n d o e d i f e n d e n d o u n s i s t e m a m u l t i l a t e r a l e f o n d a t o s u r e g o l e , d i r i t t o e c o o p e r a z i o n e , i n a l t e r n a t i v a a l l a l o g i c a d e i d a z i e d e l l e c h i u s u r e u n i l a t e r a l i . C o m e P d c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r c h é l ’ a c c o r d o d i v e n t i p i e n a m e n t e o p e r a t i v o , a c c o m p a g n a n d o l o c o n l e n e c e s s a r i e g a r a n z i e p e r i s e t t o r i p i ù e s p o s t i e c o n p o l i t i c h e e u r o p e e i n g r a d o d i s o s t e n e r e i m p r e s e , l a v o r a t o r i e f i l i e r e p r o d u t t i v e . R i t a r d a r e q u e s t o p e r c o r s o - c o n c l u d o n o - s i g n i f i c a r e n d e r e l ’ E u r o p a p i ù f r a g i l e , m e n o a u t o r e v o l e e m e n o c a p a c e d i i n c i d e r e i n u n o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o e i n c e r t o ” .