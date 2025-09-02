R o m a , 2 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - A d a g o s t o l e g g e r o i n c r e m e n t o d e l t a s s o d i i n f l a z i o n e a n n u o n e l l ' E u r o z o n a s a l i t o , s e c o n d o i d a t i p r e l i m i n a r i d i E u r o s t a t , a l 2 , 1 % , 0 , 1 p u n t i i n p i ù r i s p e t t o a l d a t o d i g i u g n o e l u g l i o . A s p i n g e r e i l r i a l z o è l ' a n d a m e n t o d e i p r e z z i d e l l ' e n e r g i a c h e h a n n o r a l l e n t a t o a - 1 , 9 % l a l o r o d i s c e s a s u b a s e a n n u a ( e r a - 2 , 4 % a l u g l i o ) m e n t r e q u e l l o d e g l i a l i m e n t i f r e s c h i s o n o a u m e n t a t i d e l 5 , 5 % ( + 0 , 1 p u n t i ) . F e r m a a l 2 , 3 % a n n u o l ' i n f l a z i o n e ' c o r e ' , c h e e s c l u d e i p r e z z i d e l l e c o m p o n e n t i p i ù v o l a t i l i c o m e e n e r g i a , a l c o l , t a b a c c o e b e n i a l i m e n t a r i . T r a i p a e s i d e l l ' e u r o , i n b a s e a i d a t i g i à d i s p o n i b i l i , i t a s s i d i i n f l a z i o n e a n n u a p i ù e l e v a t i s o n o s t a t i o s s e r v a t i i n E s t o n i a ( 6 , 2 % ) , C r o a z i a ( 4 , 6 % ) e S l o v a c c h i a ( 4 , 4 % ) , m e n t r e i p r e z z i s o n o d i m i n u i t i d e l l o 0 , 1 % a C i p r o e h a n n o r e g i s t r a t o u n l i e v e a u m e n t o i n F r a n c i a ( 0 , 8 % ) e I t a l i a ( 1 , 7 % ) .