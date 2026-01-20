K i e v , 2 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l a s o l a K i e v , p i ù d i u n m i l i o n e d i c a s e s o n o r i m a s t e s e n z a e l e t t r i c i t à . U n n u m e r o s i g n i f i c a t i v o d i a b i t a z i o n i è r i m a s t o s e n z a r i s c a l d a m e n t o , p i ù d i 4 . 0 0 0 c o n d o m i n i " . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y p a r l a n d o d e l l a c r i s i e n e r g e t i c a c a u s a t a d a i b o m b a r d a m e n t i r u s s i e c h e h a c o l p i t o l a c a p i t a l e . F r a g l i a l t r i e d i f i c i , a n c h e i l P a r l a m e n t o u c r a i n o è r i m a s t o s e n z a r i s c a l d a m e n t o , a c q u a e d e l e t t r i c i t à .