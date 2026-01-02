K i e v , 2 g e n . ( A d n k r o n o s / D p a ) - I l c a p o d e i s e r v i z i s e g r e t i u c r a i n i O l e h I v a s c h e n k o a s s u m e r à l a g u i d a d e l s e r v i z i o d i i n t e l l i g e n c e m i l i t a r e H U R a K i e v . L a n o m i n a è s t a t a a n n u n c i a t a d a l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y , d o p o a v e r s c e l t o l ' e x c a p o d e l l ' H U R K y r y l o B u d a n o v c o m e c a p o d e l s u o u f f i c i o . I l g e n e r a l e I v a s h c h e n k o , 5 6 a n n i , e r a a c a p o d e i s e r v i z i s e g r e t i e s t e r i d a l 2 0 2 4 . N e l s u o n u o v o r u o l o , c o n t i n u e r à a l a v o r a r e p e r i n d e b o l i r e l ' e c o n o m i a r u s s a e l i m i t a r e i l p o t e n z i a l e m i l i t a r e d i M o s c a , h a a n n u n c i a t o Z e l e n s k y s u i s o c i a l m e d i a . " R i m a n i a m o c o n c e n t r a t i s u l l ' i n d e b o l i m e n t o d e l p o t e n z i a l e e c o n o m i c o d e l l a R u s s i a : m e n o g u a d a g n a l ' a g g r e s s o r e , m a g g i o r i s o n o l e o p p o r t u n i t à p e r l a d i p l o m a z i a . C i ò v a l e i n p a r t i c o l a r e p e r l e e s p o r t a z i o n i d i p e t r o l i o r u s s o , c h e s t a n n o d i v e n t a n d o p i ù l i m i t a t e e m e n o c o s t o s e " , h a a f f e r m a t o Z e l e n s k y . “ S t i a m o a d o t t a n d o u n a p p r o c c i o s i m i l e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a p r o d u z i o n e d i a r m i r u s s e : p i ù i n t e r r o m p i a m o i c o l l e g a m e n t i d e l l ' a g g r e s s o r e c o n i l m o n d o e o s t a c o l i a m o l e s u e s t r a t e g i e p e r a g g i r a r e l e s a n z i o n i , m a g g i o r e è i l p o t e n z i a l e d e g l i s f o r z i p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a ” , h a c o n t i n u a t o Z e l e n s k y , d i c e n d o s i g r a t o a l s e r v i z i o d i i n t e l l i g e n c e e s t e r o p e r i l s u o l a v o r o . N o n è c h i a r o c h i g u i d e r à l e o p e r a z i o n i d i i n t e l l i g e n c e e s t e r a d e l l ' U c r a i n a i n f u t u r o .